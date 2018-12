Congo-Brazzaville: Vie associative - Stand Up Congo tient une conférence à l'égard de la jeunesse

Les retrouvailles ont eu lieu sur le thème « Jeunesse et République », le 18 décembre, à Pointe-Noire, sous le patronage de Bruno Jean Richard Itoua, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui était accompagné de quelques autorités locales, des membres de l'association et des invités.

Dans son mot de circonstance, Chanel Mbourangon, président de Stand Up Congo, a expliqué que cette association est une plate-forme animée par des jeunes congolais ayant en commun l'amour de la patrie, rassemblés autour d'un idéal, pour faire face aux maux qui minent la société. «Stand Up Congo a pour but d'affirmer la social-démocratie, consolider l'unité nationale et l'État de droit, promouvoir l'esprit civique, valoriser l'esprit républicain, œuvrer pour le changement des mentalités et la restauration des valeurs morales, encourager le respect des libertés individuelles et collectives, contribuer efficacement au développement économique, politique, social et culturel du Congo, favoriser une véritable justice sociale et une éclosion de la jeunesse sans distinction de communauté », a-t-il signifié.

Ainsi, en plus du thème principal, quelques autres sous-thèmes ont été développés par différents orateurs, notamment « La jeunesse: une force qui s'ignore » par Michrist Kaba Mboko, conseiller municipal et départemental à Brazzaville; «Quelles valeurs peuvent avoir les jeunes pour être considérés comme acteurs de la République ? » par Me Franck Mbenze Nguibi, avocat international.

Appréciant, pour sa part, cette initiative, le ministre Bruno Jean Richard Itoua a reconnu que « Jeunesse et République » est une problématique qui représente une thématique majeure pour la République du Congo. « Cette conférence est une occasion de sensibiliser les jeunes présents à ces assises et autres à l'implication nécessaire de la jeunesse dans la gestion des affaires de la cité. Les jeunes doivent avoir confiance aux institutions de la République et aux autorités qui ont en charge la gestion de celles-ci. Ainsi, il faut éviter qu'il puisse avoir le moindre risque de rupture entre la jeunesse, d'une part, et la classe dirigeante, d'autre part, en vue de créer les conditions réelles de la marche du Congo vers son développement», a-t-il conseillé.

Cette rencontre a été aussi marquée par des échanges entre les différents orateurs et autres participants sur les valeurs républicaines.