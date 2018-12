Congo-Kinshasa: Noble ART - Organisation réussie du gala de boxe de Pyramide Mwimba Productions

L'activité, initiée pour remercier la population de la cité de Kasangulu, dans le Kongo central, pour son soutien à la boxe, a connu une forte affluence.

La jeunesse de Kasangulu s'est donné rendez-vous au stade Diogas pour assister au gala de boxe organisé par l'agence Pyramide Mwimba Production de Glove Mwimba. Récemment élu président de l'Entente de boxe de Kasangulu, ce jeune producteur d'événements sportifs et culturels tenait à remercier la population de cette ville pour son soutien aux sportifs, particulièrement aux boxeurs de cette contrée. Il a tenu sa promesse et réussi son pari. En effet, on a noté une forte affluence au stade qui a refusé du monde.

Glove Mwimba a eu à ses côtés l'homme d'affaires Serge Menga Nsibu, candidat à la députation provinciale pour la ville de Kasangulu et encadreur de la jeunesse qui a patronné l'événement. Le ministre provincial des Sports et Loisirs du Kongo central, Masquin Makengo, a rehaussé également de sa présence cet événement, encourageant Glove Mwimba à continuer sur cette lancée, dès lors qu'il est maintenant président de l'Entente de boxe de Kasangulu. « Le pays a besoin des jeunes forts et dynamiques comme vous pour son développement dans tous les domaines », a indiqué le ministre à son intention. Aussi a-t-il promis, après avoir constaté l'afflux des jeunes au stade de Diogas, de recevoir officiellement Glove Mwimba et une délégation des boxeurs pour un entretien axé sur le développement de la boxe à Kasangulu. « Je remercie la population de Kasangulu pour son soutien aux boxeurs et surtout de continuer à soutenir la boxe », a pour sa part indiqué Glove Mwimba.

Le combat phare du gala a vu la victoire de Liza Bola Mwimba sur Parent Coh. C'est Serge Menga Nsibu qui a remis les prix aux pugilistes à la fin des combats. L'homme d'affaires a vivement congratulé Glove Mwimba pour l'effort fourni dans la préparation de cet événement très réussi. « Je suis fier du travail accompli avec les jeunes qui sont dynamiques et conscients car, l'avenir de ce beau pays, et en particulier de Kasangulu, dépend d'eux. Je dis aussi merci à la population de Kasangulu pur leur présence en masse au stade Diogas », a-t-il déclaré. Après ce gala, le nouveau président de l'Entente de boxe de Kasangulu envisage d'autres activités visant l'essor de cette discipline à Kasangulu telles le championnat local et aussi la participation au championnat provincial du Kongo central.