Soudan: Bashir rencontre le vice-premier ministre éthiopien

Khartoum — Le président de la république maréchal Omar Albashir a souligne la fermeté des relations bilatérales entre le Soudan et l'Ethiopie appelant à davantage de coopération commune dans tous les domaines , c'était lors de sa rencontre mercredi soir à Khartoum avec le vice-Premier ministre éthiopien Demki Macnen, qui a transmis au Soudan les condoléances du gouvernement et du peuple éthiopiens à la suite du décès du gouverneur de l'État de Gedaref et de ses compagnons.

Dans une déclaration à la presse après la réunion, le ministre des Affaires étrangères, Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed, a déclaré que la réunion abordait un certain nombre de questions d'intérêt commun. Les deux parties sont également convenues de l'importance des comités mixtes sur les frontières et des comités de démarcation des frontières entre les deux pays et l'importance d'activer les comités de coopération existants entre les deux pays à tous les niveaux

"J'ai rencontré le président de la République et on a parlé franchement de la manière de développer les relations bilatérales et on a accepté de créer des comités pour mettre en œuvre les accords, soutenir la coopération entre les deux pays dans divers domaines, échanger des expériences et régler les problèmes frontaliers", a déclaré le vice-Premier ministre éthiopien.