Ile Maurice: Toussaint - «Nou pé réflési a enn moyen kouma pou preskrir lexercis»

L'heure était au bilan pour Stephan Toussaint ce jeudi 20 décembre. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Jeunesse est des sports a passé en revue les évènements organisés par son ministère durant l'année écoulée.

Notamment, le dévoilement d'une stèle de l'unité dans le cadre des 50 ans de l'Indépendance, le lancement de «Zénes montré to talents», le carrefour des jeunes qui a accueilli environ 800 jeunes qui ont ensemble célébré le Volunteer Deer et le «Street Dance Battle» qui a été organisée dans l'île entière, entre autres.

«Cette année sportive a été longue et belle. Cela constitue une belle réussite pour nos jeunes», a déclaré le ministre. Ce dernier a ajouté que le ministère travaille sur un plus gros projet : celui-ci concerne le sport et les activités physiques. «Inn lans bann walking clubs. Nou pé osi réflési a enn moyen kouma pou preskrir lexercis.» La raison, poursuit, Stephan Toussaint, «enn kikenn ki malad, dokter dir li fer lexercis. Li pa koné ki pou fer é kouma pou fer li. Aster nou pou dir zot ki direksion bisin pran, pou éna enn coach ki pou suiv zot. Enn diskision ankour avek ministère de la Santé».

Autre sujet abordé: les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI). Le ministre a informé qu'une visite des lieux a été faite pour faire un constat des travaux en cours. «Les rénovations seront faites. 'We are on the right track'. Le sport n'est plus considéré comme 'bat baté'. Inn signe ek enn gro sponsor ki Mauritius Telecom et Comité organisateur des jeux des îles (COJI) pé fer enn travay formidab.»

Dans la foulée, il a annoncé que l'année prochaine des activités seront organisées chaque 19 du mois en marge de la grande ouverture des JIOI prévue le 19 juillet. Autres projets du ministère : un mini sheltered farming dans 17 centres de jeunesse et un salon pour de jeunes entrepreneurs. Stephan Toussaint a ajouté que le National Youth Council Act sera revu afin de donner un rôle plus important aux jeunes et le Youth Leadership Excellence Award sera introduit.