Madagascar: Epidémie de rougeole / Raréfaction du vaccin Rougeole-Oreillon - Rubéole pour les particuliers

Même si l'épidémie de rougeole n'est pas encore terminée à Madagascar, notamment à Antananarivo, de plus en plus de particuliers ont du mal à acquérir le vaccin Rougeole- Oreillon- Rubéole (ROR). Scientifiquement, le ROR est pourtant une protection plus sûre contre la rougeole et la rubéole - deux maladies potentiellement graves- quand il est administré à temps et aux doses et moments prescrits.

Le fait ne date pas d'hier, cela ferait plus de trois semaines que cela dure. Hier, Amélia, jeune mère a voulu faire administrer le vaccin ROR à son fils de quatre ans, mais en vain. « Je ne voulais pas me contenter du vaccin VAR (contre la Varicelle et la rougeole) administrée publiquement lors de la campagne du ministère de tutelle). Mon pédiatre m'a recommandé le ROR qui selon lui est plus efficace, étant donné que mon fils n'a pas encore-heureusement- attrapé la rougeole.

Pourtant, grande fut ma surprise quand je suis allée chez une clinique privée où j'ai l'habitude de me rendre. On m'a dit que le stock était épuisé. Je suis allée vers 3 pharmacies, et dans un autre centre dédié, même topo. Etonnamment, une amie a été également confrontée à la même situation » raconte-t-elle. Une sage-femme explique que ce fait est courant en période de campagne (de vaccination) publique. L'interférence avec la campagne est redoutée, par peur qu'elle ne compromette sa « performance » et son efficacité a-t-il dit. A titre d'information, le vaccin ROR coûte certes un peu plus cher- peu ou prou 60 000 Ariary, par rapport au VAR qui peut être gratuit, mais il est, selon la littérature scientifique plus efficace. En cette période d'épidémie, il est dommage que les moyens de protection soient ainsi limités. Le second vaccin ROR n'est d'ailleurs, pas encore inclus dans le programme national de vaccination.

Pourtant d'un point de vue pédiatrique, cela permettrait de réduire considérablement le risque de contamination. Soulignons que la dernière épidémie de rougeole à Madagascar remonte à treize ans. Madagascar était même en passe de devenir un pays « measles free » (sans rougeole) jusqu'en novembre dernier. Rappelons que la rougeole est très contagieuse et touche encore des millions d'enfants au niveau global. Causée par le virus Morbillivirus de la famille des Paramyxoviridae, elle se transmet par voie aérienne, attaque les muqueuses avant de se propager dans tout l'organisme. Faute d'un traitement adéquat, elle peut se transformer en pneumonie, en encéphalite, ou encore se solder par la mort.