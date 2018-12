Madagascar: MJS - Le ministre, Tsihoara Faratiana à l'écoute de son équipe

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tsihoara Faratiana et son staff ont organisé une journée de débat et de détente, mardi, à l'Institut national de la Jeunesse à Carion.

Une « team-building » pour l'équipe du ministre dans le but de dresser le bilan de l'année et des réalisations marquantes de 2018 dans le domaine de la jeunesse et des sports. Cinq thèmes ont été discutés et pris en compte à savoir les centres des jeunes, levier d'autonomisation et de consolidation de la paix et du développement durable, les grands rendez-vous sportifs de 2019 et le FISP, l'Education Physique de Qualité, le renforcement de la coopération internationale et la stratégie adoptée en matière de communication.

« Les Malgaches veulent des résultats. Malgré la courte période de travail et surtout dans le cadre de la préparation des élections, on a quand même réalisé pas mal d'activités. Nous avons parlé des perspectives pour l'année 2019 et celui ou celle qui va prendre le relais va pouvoir continuer ce qu'on a débuté » a expliqué le ministre, Tsihoara Faratiana. Le « team-building » de mardi a permis également aux techniciens et au ministre de définir les visions communes ainsi que de s'approprier le contrat-programme 2019.