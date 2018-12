Madagascar: En attendant les premiers résultats de la CENI

Photo: L'Express Mada

La Ceni a amélioré sa prestation par rapport au premier tour.

Les incidents ayant émaillé ce deuxième tour de l'élection présidentielle ont troublé la sérénité de ce scrutin que l'on voulait exemplaire. Cependant, il est trop tôt pour dire s'ils ont influé sur les résultats du vote de 19 décembre. Les chiffres énoncés sur les chaînes d'information, hier soir, ne peuvent pas permettre d'esquisser une véritable tendance.

Le site de la CENI en début de soirée ne donnait que le taux d'abstention s'élevant à 63, 84%. C'est donc vers les chaînes d'information qu'il faut se tourner pour connaître les premiers chiffres du scrutin de ce 19 décembre. On ne peut pas tirer de véritables conclusions, puisque le choix des bureaux de vote n'est pas innocent et au fur et à mesure de l'énoncé des scores, on voit se dessiner une certaine tendance. Il faut rester prudent et attendre de voir se décanter cette avalanche d'informations distillées tout au long de la soirée. On y verra plus claire aujourd'hui. On y verra plus clair aujourd'hui quand la CENI publiera ses premiers chiffres. Il s'agira alors de résultats provisoires. Pour en revenir aux conditions dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin, des incidents ont été signalés tout au long de la journée. Le plus notoire a été celui du bureau de vote d'Ambohipo où le président de ce centre a été arrêté. Plusieurs actes d'intimidation perpétrés par des individus ont eu lieu dans certains endroits, mais ils n'ont pas influé sur le déroulement du vote. Les cris de victoire des partisans des deux candidats et leur liesse sont somme toute normaux au vu du décompte des voix dans certains centres. On y verra un peu plus clair aujourd'hui et on pourra vérifier si la tendance se confirme. La CENI donnera dans les heures qui viennent ses résultats qui sont, rappelons-le, provisoires.