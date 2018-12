Madagascar: Second tour de l'élection présidentielle - La MOE présente dans tous les districts du pays

Photo: L'Express Mada

La Ceni a amélioré sa prestation par rapport au premier tour.

La mission d'observation électorale de l'Union européenne a tenu une conférence de presse, hier, au lycée Rabearivelo, pour donner son avis. Le président de la délégation, a notamment déclaré que l'ouverture des bureaux de vote s'est bien passée bien que des bureaux de vote aient observé certains retards.

La MOE UE a déployé le 19 décembre un dispositif de plus de 100 observateurs issus de différents états membres de l'Union européenne, ainsi que de la Norvège et de la Suisse. Présents dans tous les districts du pays, ces observateurs européens suivent de près l'ensemble du processus électoral depuis le 22 septembre. Ils ont observé pour les deux tours de l'élection présidentielle les logistiques du scrutin, la campagne électorale, les opérations de sensibilisation des électeurs, les jours du vote et le décompte des voix. Ils continueront à observer la consolidation et la publication des résultats, ainsi que les plaintes et les contentieux électoraux liés au second tour de l'élection.

Issue du scrutin. Cette mission a d'ailleurs a souligné que « de 6 heures à midi (hier), on a observé qu'il y avait eu 4 à 5% de taux de participation de moins par rapport au premier tour ». Toutefois, elle a tenu à faire remarquer que « dans plus de 90% des bureaux de vote, il y a des délégués des deux candidats ce qui fait que la possibilité de fraudes reste minimale». Tout en soulignant au passage que « deux membres dans le Sud du pays ont été tués par les dahalo », sans toutefois apporter de précisions. Quelle que soit l'issue de ce scrutin, la mission d'observation électorale estime que « les candidats attendent patiemment les résultats. Ce n'est pas avec la descente dans la rue qu'on va gagner ».