Madagascar: Nouveauté - Hegrem est de retour

Après 4 ans d'élan, le jeune chanteur de 24 ans a fait son retour en force. Hegrem a sorti deux « singles » la semaine dernière. Le chanteur a finalisé son clip vendredi dernier. « Bala farany », c'est le nouveau morceau de ce jeune chanteur. La chanson parle de l'insécurité, la difficulté de la vie dans la Grande Ile.

Le jeune homme a des paroles engagées. D'autant plus, Hegrem est différent des autres rappeurs de son âge. Ce jeune homme n'utilise pas l'argot ou le langage familier dans sa chanson. Par ailleurs, la plupart de ses morceaux révèlent tout ce qui ce passe à Madagascar. « Je dénonce la violence à Madagascar. Je dénonce haut et fort l'injustice » a-t-il dit. Si en 2014 il ne faisait que du rap, après deux ans de séjour en Afrique du Sud où il a acquis beaucoup d'expériences musicales, Hegrem décide de changer le rythme. « Mes séjours en Afrique du Sud m'a permis de m'ouvrir à d'autre rythme » a-t-il expliqué.

Un album à finaliser. Le jeune rappeur a créé un groupe qui s'appelle R.A.P ou « Rejoice and praise ». Ce groupe a vu le jour en 2017 dont il est le « lead ». Composé de trois hommes, le groupe compte sortir un album l'année prochaine intitulé « Lay kanto ». Contrairement à son premier album, Hegrem compte varier le tempo. En outre ; le texte sera plus assagi que celui du précédent. « Je chante pour tout le monde. Je rappe non seulement pour les jeunes mais également pour les âgés. Je ne rappe pas pour les adeptes du rap mais je rappe pour les gens » a-t-il expliqué. Le jeune chanteur et son groupe promet qu'il y aura un grand concert en 2019.

Bosseur et ambitieux, Hegrem compte reprendre de la hauteur. Il veut reconquérir le cœur de la capitale ; et pourquoi pas de la Grande Ile toute entière ! Surnommé l'Eminem malgache avec sa technique vocale, le jeune homme est loin de jeter l'éponge. « On me demande pourquoi ce long silence ! Je leur ai répondu qu'il me fallait de la maturité » dit-il. C'est ce qu'on appelle bien prendre de l'âge.