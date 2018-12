Angola: Le pays et le Lesotho bénéficient de 50 millions de dollars de la Banque Mondiale

Luanda — Un projet de 50 millions de dollars américains a été approuvé, mercredi à Washington, par le Conseil d'Administration de la Banque Mondial en vue d'augmenter la disponibilité des technologies agricoles pour l'Angola et le Lesotho, a appris l'Agence Angola Presse (Angop) .

Le projet s'insère dans le cadre du programme en cours de productivité agricole pour l'Afrique Australe (APPSA) financé par la Banque Mondiale, et qui s'étendra à d'autres pays de la région comme le Malawi, le Mozambique et la Zambie.

Le note de la Banque Mondiale souligne que l'APPSA dans la technologie agricole souligne la nécessite d'améliorer la compétitivité et la résilience de l'agriculture africaine, utilisant l'intégration régionale comme un mécanisme central pour atteindre les plus hauts taux de croissance et la réduction de la pauvreté.

"Même s'il y a registre de l'augmentation de la production agricole en Afrique Australe, les rendements moyens de l'Angola et du Lesotho sont encore considérés en dessous de la moyenne régionale », ajoute le communiqué.

Ce projet, indique la note, va aider les chercheurs, vulgarisateurs agricoles, distributeurs des facteurs de production et utilisateurs en Angola et au Lesotho à renforcer les ailes entre eux et avec

d' autres participants , a dit Mark Cackler, gestionnaire du secteur des Pratiques Agricoles de la Banque Mondiale.

Dans son opinion, la Banque Mondiale est en consonance avec l'objectif double d'aider à réduire la pauvreté extrême et promouvoir la prospérité dans les pays concernés.

L'agriculture constitue encore en ce jour une source de subsistance, d'emploi et de rendement pour 330 millions des personnes qui vivent dans la région de l'Afrique Australe.

Toutefois, malgré la fertilité de la terre et des ressources hydriques de la région, la productivité du secteur agricole n'a jamais été pleinement explorée, ce qui porte préjudice à la transformation économique.

Le financement des 50 millions de dollars de la Banque Mondiale proviennent de 20 millions de dollars de l'association Internationale de Développement (IDA) et 25 millions de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).

L'autre partie de cinq millions sont du Centre de coordination de l'Agriculture en Afrique Australe (CCARDESA) en qualité de facilitateur de partenariat.