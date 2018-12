Madagascar: Second tour de la présidentielle - Marc Ravalomanana donne des consignes à ses partisans

Photo: L'Express Mada

La Ceni a amélioré sa prestation par rapport au premier tour.

Marc Ravalomanana et ses partisans restent confiants quant à l'issue définitive du scrutin d'hier.

Liesse populaire hier soir au QG du candidat Marc Ravalomanana à Ampandrana. Le candidat n°25 y a donné rendez-vous à ses partisans quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote. Marc Ravalomanana a été accueilli en héros avec l'hymne de la victoire. « Nous avons gagné, croyez-moi. », a déclaré urbi et orbi le candidat n°25. Avant de rajouter : « Mais notre combat ne s'arrête pas ce soir. Notre combat continue et je vous demande d'être vigilants dans les jours qui viennent car il faut que nous défendions notre choix. » Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis hier soir, Marc Ravalomanana n'a pas déclaré qu'il allait contester les résultats de ce scrutin. « La vigilance est de mise. Nous avons des preuves de fraudes électorales en notre possession. Il faut emprunter le chemin de la vérité. Nous allons vaincre le mal par le bien. », a-t-il lancé. Le candidat n°25 a été entouré hier de ses proches collaborateurs au sein du K25 et du CO25 dont Serge Zafimahova, Rabenja Tsehenoarisoa, Rajemison Rakotomaharo, Fanirisoa Ernaivo et Mahafaly Solonandrasana Olivier.

Réconciliation nationale. Marc Ravalomanana n'a pas attendu la proclamation des résultats provisoires publiés par la CENI pour rappeler qu'il a promis la réconciliation nationale durant sa campagne électorale. « Nous allons la mettre en œuvre. Nous allons réhabiliter et construire des routes pour permettre aux Malgaches de se côtoyer. Les gens du Sud pourront se rendre dans le Nord et vice-versa. Les gens de l'Est pourront se rendre dans l'Ouest et vice-versa. Ce sera possible grâce aux routes. », a-t-il affirmé. Du côté d'Alarobia, la CENI essaie de publier des résultats partiels. Le coordonnateur général de campagne de Marc Ravalomanana a dénoncé l'approche de la commission électorale qui ignore les résultats des bureaux vote d'Antananarivo en publiant des résultats des zones les plus reculées de Madagascar, ça sent la manipulation ! », a-t-il fustigé. En tout cas, Marc Ravalomanana et ses partisans restent confiants quant à l'issue définitive du scrutin d'hier.