Algérie: L'importance de l'ouverture d'un musée sur l'histoire ancienne de Mostaganem

- L'importance de l'ouverture d'un espace muséal consacré à l'histoire ancienne du littoral de Mostaganem et du bassin de Oued Chelliff, figure en tête des recommandations des participants à un colloque sur l'histoire ancienne de Mostaganem, ouvert mardi à la bibliothèque principale de lecture publique "Moulay Belhamissi" de Mostaganem.

Ce musée conservera les différents objets et vestiges archéologiques de cette étape historique importante déjà collectés dans différents sites de cette région ainsi que ceux collectés à l'avenir par des chercheurs et archéologues, a-t-on souligné.

Le comité des recommandations, composé d'universitaires et d'experts de l'institut d'archéologie d'Alger, a appelé à la protection des anciens sites archéologiques à travers l'adoption d'approches "préventives".

Les conférenciers ont également mis l'accent sur l'application draconienne des textes législatifs et réglementaires portant sur l'aspect archéologique, notamment la loi 98-04 stipulant la protection le patrimoine culturel, matériel, architectural et archéologique.

Le comité a, en outre, recommandé d'ouvrir des canaux de dialogue entre les associations activant sur le champ culturel et archéologique et les pouvoirs publics pour dégager des solutions susceptibles de protéger le patrimoine matériel et immatériel et adopter une approche participative pour parer contre les agressions sur les biens culturels.

Organisée par le club intellectuel mostaganémois en collaboration avec l'Office national de gestion et d'exploitation de biens culturels, cette rencontre est marquée la présentation de communication abordant la dynamique d'urbanisation humaine au bassin de l'Oued Chelliff, le site Achouly d'Ouled RIah dans le contexte africain et méditerranéen et le rôle de la recherche archéologique dans la formation pédagogique, Mostaganem comme modèle.

Une visite aux sites archéologiques préhistoriques a été organisée notamment vers le site d'Oued Riah (commune de Sidi Ali), l'embouchure d'Oued Chelliff (Mostaganem), le site de Hadjadj (commune éponyme), le site phénicien romain port fluvial de Kiza (commune de Sidi Belattar).

Une exposition de photos de ces anciens sites historiques, de manuscrits et d'objets ethnographiques de la région de Mostaganem a été aussi organisée.