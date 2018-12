Algérie: Algérie-Chine - Des réalisations exceptionnelles accomplies en 60 ans de relations diplomatiques

- L'Algérie et la Chine ont salué mercredi à Alger les "réalisations exceptionnelles" accomplies dans divers domaines dans le cadre des relations de coopération, réitérant leur "conviction" de la nécessité de développer cette coopération bilatérale et de la hisser au plus haut niveau dans l'intérêt mutuel des deux pays.

La célébration cette année du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine "témoigne de la solidité des relations entre les deux pays", a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel lors d'une cérémonie organisée à l'occasion, se félicitant des "avancées considérables» enregistrées dans divers domaines depuis leur établissement.

Selon le chef de la diplomatie algérienne, l'Algérie et la Chine sont liées par des relations nouées pendant la lutte de libération nationale, rappelant que la Chine a été le premier pays, non arabe, à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en septembre 1958.

La Chine, a-t-il poursuivi, a été également le premier pays à répondre à l'appel pressent lancé par l'Algérie au lendemain de l'indépendance en envoyant des missions médicales pour venir en aide à la population locale.

Abdelkader Messahel a soutenu, en outre, que la Chine a contribué et continue à soutenir le processus de développement en Algérie, notamment dans le domaine du développement humain et de l'infrastructure.

Affirmant que la Chine demeure un des partenaires économiques et commerciaux importants de l'Algérie et ce dans plusieurs domaines, le ministre a rappelé que les relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays ont été couronnées par un accord de partenariat stratégique global et un plan quinquennal de coopération.

Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé, en outre, que les gouvernements des deux pays ont signé, en septembre dernier, un mémorandum d'entente pour sceller l'adhésion de l'Algérie à l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie.

Proposée par le président chinois Xi Jinping, la "ceinture et la route" est une initiative stratégique de développement axée sur l'échange et la coopération entre la Chine et les pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Elle est composée de deux concepts principaux, à savoir: "la route de soie économique terrestre" et "la route de soie maritime".

De son côté, l'ambassadeur de Chine en Algérie, Lie Lianhe, a estimé que l'Algérie et la Chine auront "encore beaucoup de choses à faire ensemble" et "construire ensemble une communauté au destin encore plus solide".

Durant les 60 années écoulées, "l'Algérie et la Chine ( ) ont réalisé un miracle caractérisé par un développement régulier des relations bilatérales", a-t-il ajouté, exprimant la satisfaction de son pays pour le "rôle pionnier que joue l'Algérie dans la préservation de la paix et de la sécurité dans la région".

Par ailleurs, la commémoration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine a été marquée par l'émission d'un timbre réalisée par l'artiste Ali Mechta.