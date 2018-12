Congo-Kinshasa: Lukunga - Cedrick Kabangu veut faire de la question de la jeunesse son cheval de bataille

Que peut-on retenir de cet homme qui a toujours lutté pour le bien-être social de la population congolaise ? Un homme intègre avec un programme ambitieux. Cedrick Kabangu Kanyinda, au dossard 611 à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga, présente un profil édifiant pour être un meilleur porte-parole des congolais à l'hémicycle du Palais du Peuple.

Ingénieur de formation en bâtiment et travaux publics, avec une expérience de plus de 12 ans, Kabangu Kanyinda se dit préoccuper par les problèmes qui ravagent la population de la RDC, en général, et celle de Lukunga, en particulier. Se confiant à La Prospérité, ce cadre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social veut faire de la question de la jeunesse congolaise son cheval de bataille. Car, pour lui, l'avenir d'un pays repose sur une jeunesse bien formée, capable d'assurer la relève.

Candidat numéro 611 à la députation nationale dans la Lukunga, ingénieur de formation et Secrétaire National adjoint de l'UDPS en charge de l'organisation et implantation, Cedrick Kabangu, "le candidat antichômage" se veut l'un des potentiels compétiteurs qui s'offrent en rançon pour la Lukunga. Il sollicite en ce sens le soutien de chacun des électeurs conscients des défis en présence du beau et grand Congo des aïeux. Ce ne sera pas pour une promenade de santé, soutient-il, mais plutôt, pour mettre toute son intelligence au service des valeureux habitants de toutes les communes que regorge la circonscription de la Lukunga, à savoir : Mont-Ngafula, Ngaliema, Lingwala, Gombe, Barumbu et Kinshasa. Pour tout dire, ce jeune candidat entend porter la voix des congolais de tout acabit.

Un nationaliste, une vision réaliste

Mieux qu'un candidat, Cedrick Kabangu, nationaliste, altruiste et sans couleur tribale, ne se nourrit pas de la grandiloquence dont usent tant d'autres. Il prêche sa vision et scelle son alliance avec sa base. Ceux qui l'ont entendu à travers les médias, ne réfléchissent pas deux secondes pour s'aligner derrière lui, ses idées et son combat. Cet attaquant de pointe qui ne cesse de mouiller son maillot pour redorer l'image de la population du district de Lukunga et promouvoir son développement a un programme ambitieux basé sur le capital humain, particulièrement dans la jeunesse.

Cedrick Kabangu représente toutes les qualités d'un député capable de défendre pour un Etat de droit, un pays sans chômage, un Congo prospère où l'éducation et les soins de santé sont assurés. Par ailleurs, ce candidat député national qui, du reste, est connu pour la défense des droits de la jeunesse, entend également, une fois élu, parler pour une amélioration efficace de l'éducation pour ainsi permettre aux jeunes d'acquérir de nouvelles conditions pour un avenir harmonieux de la République Démocratique du Congo. Pour y arriver, il estime qu'il faudra lutter pour l'adoption d'un budget conséquent qui, hormis le secteur de l'éducation, favorise aussi la construction des marchés, des routes afin de permettre à la RDC d'augmenter ses chances dans les échanges commerciaux.

Choix utile pour un avenir meilleur

Cedrick Kabangu ne ménage aucun effort pour prouver son leadership dans la Lukunga. Ses affidés l'appellent un homme intègre, servant, fidèle et serviable. Le cadre de l'UDPS a prouvé combien de fois les problèmes de la population lui préoccupaient. Où sont-ils donc ces intellectuels et compatriotes qui professent le modèle des sociétés où règnent les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ? N'est-il pas venu le moment de sanctionner, objectivement la classe politique en votant utile pour des personnalités ayant un profil probant ? En tout état de cause, Cedrick Kabangu Kanyinda, c'est lui le meilleur porte-parole. Il met, lui, la barre très haut et chante l'hymne national d'un Congo où il fait beau vivre pour les enfants, jeunes, vieux et même les étrangers désireux de vivre au pays de Lumumba, Mzee et Simon Kimbangu. Dans tous les cas, les habitants de Lukunga sont placés devant leurs responsabilités : un seul candidat pour un Congo meilleur, un choix, 611 Cedrick Kabangu Kanyinda, la personne à voter ce dimanche 23 décembre.