Congo-Kinshasa: Manu Oliveira - "Le pays va mal... en moi j'ai le potentiel de changer les choses"

L'alternance politique passe avant tout par le changement de mentalité de chacun. C'est ce que pense, en effet, Manu Oliveira Tava, candidat aux législatives provinciales du 23 décembre 2018 dans la commune de Kintambo.

Il se dit aujourd'hui choqué et stupéfait de l'état dans lequel le congolais vit, indépendamment de sa volonté, mais par le simple fait que les gouvernants n'ont pas su, mieux, n'ont pas voulu bâtir une politique et une gouvernance équitable. Pour le prétendant n°34, cette candidature est une motivation personnelle. "J'ai toujours voulu servir ce pays sous le drapeau. J'ai quitté l'ambition d'être militaire à celle de la politique notamment, par rapport à la conjoncture du pays et l'état de vie des populations, précisément celles de la commune de Kintambo", a-t-il lâché au cours d'une entrevue avec le Journal La Prospérité, mardi 18 décembre dernier.

"Le pays va mal ! C'est ça qui me dérange... en moi j'ai le potentiel de changer les choses, mais je ne pourrai pas le faire à 100%. L'important, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice pour le changement de ce pays. Même si je le ferai à 1%, au moins je ferai quelque chose pour ce pays", a laissé entendre, exaspéré, Manu Tava.

Ambitions

Il constate, premièrement, qu'il est assez difficile actuellement de convaincre la population et faire passer le message parce qu'elle est plus préoccupée par la situation dégradante de son ventre qu'à autre chose. "En 2006 et 2011, les politiciens sont passés et n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient promis. En plus, il y a un véritable problème de tribalisme qui règne et cela complique davantage les choses. Les jeunes sont aujourd'hui plus attirés par quelques billets que par les vrais idéaux à cause de leur train de vie".

Hormis cela, Manu Oliveira entend proposer, une fois à l'hémicycle, la loi contre la sous-traitance. Selon lui, c'est un système qui, aujourd'hui, "ne favorise pas les personnes qui travaillent. Au contraire, il les met dans des situations très difficiles parce qu'ils ne bénéficient pas totalement du travail qu'ils effectuent pendant des années... " Il s'emploiera également pour récupérer les parties de Kintambo qui se trouvent actuellement dans la commune de Ngaliema, tel que GB.

Les élections, malgré tout

Concernant le processus électoral, celui qui aspire à occuper un siège à l'Assemblée Provinciale de la prochaine législature est quasi prêt pour les prochaines joutes malgré les tournures malencontreuses de la Centrale électorale. "Nous n'avons pas d'autre choix... Nous sommes à trois jours de la tenue des scrutins, bien que nous ne pouvons plus rien changer concernant le fichier électoral, ni la machine à voter, la CENI nous oblige à demeurer dans ce système. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons continuer... même si l'arbitre est contre nous, nous avons la foi que nous allons gagner", a-t-il martelé. Au cas contraire, poursuit-il, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution.

Pour ce qui est du reste, Oliveira Duarthe Nyi-Tangbo appartient au regroupement politique les Progressistes, chapeauté par Samy Badibanga Ntita, présidentiable de décembre 2018. Concernant les bruits qui avaient circulé toujours dans cette période de campagne électorale, il a confirmé que le Premier ministre honoraire ne va s'allier avec aucun autre candidat pour les prochaines élections. "Le Président a décidé de foncer seul. Donc, nous l'encourageons et le soutenons dans cette démarche".