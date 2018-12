Congo-Kinshasa: Patrick Kavadi Kamanga - «Fatshi est le candidat idéal, capable de sauver la RDC»

La tenue effective des élections en République Démocratique du Congo n'est plus qu'une question des jours. A cela, tous les candidats affûtent leurs armes, pour finir en apothéose la campagne électorale qui va baliser la voie pour le scrutin du 23 décembre 2018.

Tous les partis et acteurs politiques sont plus que jamais motivés aux côtés de leurs leaders respectifs. Au total, trois candidats se présentent comme des favoris pour cette présidentielle dont Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 pour la magistrature suprême. Certains de ses collaborateurs estiment d'ailleurs qu'il est le candidat idéal capable de sauver la situation socioéconomique malheureuse qui prévaut actuellement en RDC.

Proche du candidat numéro 20 à la présidentielle du 23 décembre 2018, Patrick Kavadi Kamanga, c'est de lui qu'il s'agit, estime que Félix Tshisekedi est le meilleur choix pour développement du pays. Dans un entretien exclusif accordé à la rédaction du journal La Prospérité, ce cadre influent de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), a passé en revue la situation actuelle du pays, en mettant un accent particulier sur le déroulement de la campagne électorale, avec des tournées remarquables auxquelles a pu réaliser Fatshi à travers le pays, où il a visiblement mouillé le maillot accompagné de son Directeur de campagne, M. Vital Kamerhe.

A en croire Patrick Kavadi, la coalition politique "Cap pour le changement", n'est rien d'autre qu'une plateforme la plus favorite aux élections du 23 décembre, contrairement aux autres structures politiques. Car, selon lui, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe réalisent des meilleures descentes en allant jusqu'à la profondeur de la RDC depuis le début de la campagne électorale.

«Notre candidat Félix et son directeur de campagne ont prouvé à suffisance combien ils sont populaires dans tous les coins du pays», a lâché Patrick Kavadi Kamanga. Avant de poursuivre : «le CACH a démontré à la face du monde toute sa force à l'Est du pays notamment, à Goma, Bukavu, Kisangani et dans d'autres localités. Et cela prouve que Fatshi sera élu à l'issue des élections du 23 décembre 2018», a dit Patrick Kavadi Kamanga. Abordant la question liée à la descente faite par Félix Tshisekedi à Matadi, à propos de sa déclaration où il appelle au boycottage des résultats des élections si et seulement si, le candidat du Front Commun pour le Congo arrivait à remporter le scrutin, le cadre de l'UDPS a tenu à fixer l'opinion. « Si Fatshi a déclaré cela, c'est pour faire tout simplement pression sur la CENI et aux autres camps qui seraient en train d'attendre le résultat, en misant sur les fraudes», a-t-il précisé.

Un programme pour le changement

Pour ce qui est du programme d'action de Félix Tshisekedi, Patrick Kavadi a laissé entendre qu'il s'agit là d'un projet patriotique. Par ailleurs, ce cadre de l'Udps estime que Fatshi est actuellement à la tête d'un grand parti politique qui a milité pour la paix et bien être du peuple pendant près de 35 ans. Ainsi, soutient-il que le candidat de CACH a les atouts pouvant transformer et améliorer les conditions sociales des congolais. Il a, en outre, lancé un appel aux mamans, papas, jeunes, et enfants, toutes catégories confondues, de voter pour Félix Tshisekedi ce dimanche 23 décembre 2018.