Tunisie: Une équipe médicale se distingue

Le cœur est mis en arrêt artificiel pendant plusieurs minutes, au cours desquelles le staff médical remplace la valve aortique malade par une valve mécanique ou biologique qui doit être suturée.

L'équipe du Professeur Imed Frikha a procédé différemment la semaine dernière pour les deux patients âgés, en utilisant une technique moins invasive et présentant par conséquent moins de risque pour ces patients en raison de leur âge. L'équipe médicale a remplacé la valve sténosée par une valve biologique stentée qui a été directement accrochée à l'endroit de l'ancienne valve sans effectuer de points de suture, ce qui a permis de limiter la durée de l'arrêt cardiaque artificiel.

Par ailleurs, au lieu d'effectuer une large incision sur tout le thorax pour introduire et placer la nouvelle valve, les médecins ont pratiqué plusieurs petites incisions pour pouvoir remplacer l'ancienne valve par la nouvelle, ce qui présente un avantage pour le patient opéré et qui consiste à préserver une partie de l'épiderme intact au niveau du thorax, soit un atout sur le plan esthétique. « Le recours à cette nouvelle technique chirurgicale qui a commencé à être pratiquée il y a quatre ans dans des pays européens permet une meilleure récupération des patients opérés dans la mesure où le temps imparti à l'arrêt cardiaque artificiel est plus court.

Il faut comprendre que plus l'arrêt cardiaque artificiel est long et plus le risque de complications post-opératoires est élevé. Par ailleurs, cette nouvelle technique nous évite de pratiquer une large ouverture sur le thorax. Nous faisons des petites incisions pour pouvoir intervenir sur la valve malade, ce qui est beaucoup mieux ». Le staff médical du service de chirurgie cardiovasculaire du CHU Habib Bourguiba de Sfax peut dorénavant recourir à cette technique pour soigner les patients à risque souffrant de sténose de la valve aortique.