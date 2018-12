Tunisie: Le risque d'un «gouvernement des juges»

Alors que le pays est théoriquement en fin de transition démocratique, notre système politique se trouve de plus en plus menacé par les travers de diverses forces et institutions qui perturbent le bon fonctionnement de la République.

Car si les mécanismes républicains mis en place par la Constitution sont déviés, chahutés ou trop sollicités, cela conduit à une dénaturation du système pouvant se traduire par des incapacités majeures.

Le mythe du bon procès

Parmi les risques notoires encourus, se distinguent les excès et les abus de pouvoirs de l'une ou l'autre des institutions fondamentales qui veillent à l'équilibre de l'édifice républicain.

Et si les chamailleries de ces dernières semaines ont fait mine de faire allusion, tantôt ouvertement, tantôt en filigrane, à des putschs policiers ou militaires virtuels, c'est, en définitive, à la justice qu'a incombé la charge de démêler tout cela.

«Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès» dit-on. Car la justice gratuite coûte cher en temps et en argent. Et aussi parce que le juge peut avoir ses raisons que la raison ordinaire ne connaît point. Ce qui est d'autant vrai dans les affaires d'Etat.

Or, depuis la révolution, pour un oui ou pour un non, voilà que les va-t-en-guerre courent vers la justice. Une justice surbookée, manquant de moyens et qui plus est terriblement lente.

Mais lorsque la justice se met à être sollicitée à tout bout de champ pour arbitrer les commérages politiciens et les radotages facebookiens, cela confine au lèse majesté à l'égard d'un troisième pouvoir indépendant jaloux de ses prérogatives et qui, à ce jour, souhaite garder ses distances.

Recours abusifs

Ce jeu douteux qui s'évertue à recourir démesurément à la justice pourrait bien mener, si ce n'est déjà fait, à l'impliquer dans des manœuvres politicardes dont l'aboutissement est à craindre au plus haut point. Car un arbitrage trop présent et répété des magistrats pourrait ouvrir l'appétit et affaiblir le pouvoir politique. Ne dit-on pas du chef de l'Etat qu'il détient la magistrature suprême ?

Le procès que Slim Riahi tente de fomenter à l'encontre du chef du gouvernement auprès de la justice militaire représente la meilleure illustration de ces recours abusifs qui placent les magistrats à l'embouchure de la politique et désorientent les mécanismes ordinaires du système.

Il s'agit de coups en-dessous de la ceinture qui font mal à toute la classe politique à l'encontre d'une éthique déjà bien malmenée. Mais qui risquent surtout de suggérer ce dont d'autres pays ont souffert : le fait accompli d'un «gouvernement des juges» qui désarme les institutions politiques et emporte dans ses bagages la justice indépendante si chèrement acquise.