Tunisie: Arguments solides...

Pratiquement le même plan

Pour le match de dimanche, la stratégie clubiste est de renforcer son avantage acquis à l'aller. Pour certains, Ellili penserait à jouer prudent et à privilégier un bloc compact médian et même bas. A priori, ce n'est pas l'idée d'Ellili qui va doser les efforts de ses joueurs et qui va essayer d'absorber la «furia» d'Al Hilal lors des 25' de départ pour s'installer après dans la zone de l'adversaire et marquer. Ce sera pratiquement un plan proche de celui utilisé à Radès. Cela dit, l'entraîneur clubiste ne va pas plonger en attaque pêle-mêle, et va essayer de piéger l'adversaire, qui se comporte mal devant son public, par des attaques rapides et éclairs. Ce ne sera pas, d'après l'entourage d'Ellili, de jouer derrière pendant 90' et de céder le ballon et l'initiative du jeu à l'adversaire. En l'absence de joueurs-clés surtout en défense, comme Jaziri, Belkhither, Sasraku et Compaoré, le plan du jeu va-t-il fonctionner? Probablement oui. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui ont gagné à l'aller et qui se sont bien battus. Pas de raisons que ces mêmes joueurs calent et ne trouvent pas les moyens de ramener la qualification d'Om Dorman. Les joueurs, leur état d'esprit, leur forme du jour et surtout la fraîcheur physique vont compter. Pour l'anecdote, Mathlouthi (enfin de retour !) et Mouchili sont du voyage.

Trois séances d'entraînement

L'équipe clubiste prendra le temps qu'il faut pour s'habituer à l'ambiance de la Cité soudanaise et surtout au terrain où se jouera le match. Il y aura donc trois séances d'entraînement pour l'équipe «rouge et blanc». Ellili profitera de ces trois séances pour mettre les retouches nécessaires sur son équipe pour travailler le placement défensif.