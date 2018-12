Tunisie: La culture urbaine à l'honneur

Quatre jours pour rassembler différents styles de danse urbaine, bboying, popping et new style, une occasion d'offrir à ces jeunes un espace de création, de formation, de débat et autres compétitions.

Souvent marginalisée, la culture hip-hop tunisienne ne cesse de prendre de l'ampleur et de s'affirmer sous différentes formes (rap, break, street art...). Plus qu'un art, elle est une manière d'être qui rassemble une jeunesse en mal d'expressions et donne lieu à de purs talents et de véritables propositions artistiques. S'exprimant différemment, seuls ou collectivement, ses protagonistes transmettent la colère d'une jeune tranche de la société qui veut reprendre sa place avec pour thèmes de prédilection l'injustice et les inégalités.

Voilà donc une belle occasion de s'ouvrir sur cette culture à travers un programme de performances, de workshop, de projections, de débats et autres battles et compétitions avec des jurys de danseurs professionnels de différentes nationalités (France, Belgique et Tunisie).