Burkina Faso: Personnes handicapées - Avec eux, nous avons parlé exclusion, discrimination, frustration, sexe...

Elles sont en proie à toutes sortes de discriminations, d'exclusion de maltraitances et même d'injustice. Même l'Etat s'est longtemps laissé prendre au piège alors qu'il était censé les protéger et veiller à leur plein épanouissement.

Les personnes handicapées, puisque c'est d'elles qu'il s'agit. Nous avons rencontré d'entre eux, du 10 au 14 décembre 2018 dans la ville de Ouagadougou !

« Ce n'est pas à nous de nous adapter à la société parce que nous ne pouvons pas le faire. C'est à la société de s'adapter à notre handicap parce qu'elle peut et a les moyens. » Un point de vue qui résume la situation d'une frange de la population burkinabè. Celle des personnes handicapées ! Il était 9h20mn, Ce 10 décembre 2018, sur la route nationale N1. Le soleil commence à distiller ses rayons sur la capitale burkinabè.

Encore quelques minutes dans les bouchons sur la route des 1200 logement au pont Kadiogo. Après une demi-heure de route, nous sommes enfin, devant les Centre national des personnes handicapé moteur du Burkina sis au quartier Goughin de Ouagadougou, à quelque jet de pierres du siège de l'Assemblée nationale. En ce début de journée, l'heure n'est pas encore aux travaux intense.

Devant l'atelier, Issa Dayo, chef d'atelier et ses collaborateurs sont en pleine activité. Ils travaillent d'arche pied pour remplir leur part de contrat de confection de vélos tricycle qu'une Organisation non gouvernementale (ONG) qui mène ses activités au Burkina a bien voulu contracter avec eux. Pendant que le chef d'atelier se consacre à la soudure des cadres, d'autres confectionnent les roues. Certains, quant à eux, rassemblent les autres accessoires.

Un véritable travail à la chaine comme dans une usine. De notre petit entretien, il ressort que le cout d'un engin est estimé à 110 000 F CFA. Mais ils sont le plus souvent offerts aux vrais utilisateurs, c'est-à-dire les personnes handicapées gratuitement par les ONG ou le ministère en charge de l'Action sociale. La raison, ils n'ont pas toujours les moyens de s'en procurer.

Après une vingtaine de minutes de causerie, nous sommes autorisés à nous diriger vers le bureau du Secrétaire général du comité de gestion du Centre national des personnes handicapé moteur du Burkina Faso, Adama Rouamba. Après nous avoir écouté attentivement, la raison de notre visite matinale, il accepte de nous parler de sa situation de personnes handicapée.

Un fardeau lourd à porter dans un pays comme le Burkina si on s'en tient à ses explications. En effet, ses problèmes ont commencé depuis qu'il a perdu l'usage de ses membres inferieur lorsqu'il était encore un gamin.

Apres l'obtention de son diplôme de Brevet d'études du premier cycle (BEPC), il décide de tenter sa chance au niveau des coucous de la fonction publique. C'était à l'époque ou on pouvait lire souvent, dans les communiqués des textes de recrutement « Etre apte physique ».

Après plusieurs échecs, il entreprit de se former en déclarant en douane communément appelé transitaire dans le secret espoir de devenir un transitaire.

Mais il sera vite déchanté puisqu'après sa formation théorique, il n'aura même la chance d'avoir un stage pour mettre en pratique ce qu'il a appris. « Après ma formation, j'ai du mal avoir un stage à cause de mon handicap. Toutes les maisons m'ont refusé », se souvient -il.

Pour faire face à ces difficultés, il s'est résolu, selon ses propres termes, dépasser son handicap. « Je n'en fait même plus un problème », lance-t-il. Même si aujourd'hui, il travaille comme bénévole dans ce centre, il reconnait que le monde des humains ne fait pas de cadeau aux personnes handicapée. « Les regards des autres ne sont pas facile à supporter pour nous les personnes handicapé ».

Il n'est pas rare d'entendre dire : « toi là tu es une personne handicapée et tu fais ceci ou cela », comme la personne handicapée n'est pas un être humain. Mêmes les infrastructures publiques ne sont pas toujours accessibles aux personnes handicapées.

Par exemple, les immeubles n'ont pas de rames d'accès pour permettre aux personnes handicapées d'aller aux étages supérieurs. « Ce n'est pas à nous de nous adapter à la société parce que nous ne pouvons pas le faire. C'est à la société de s'adapter à notre handicap parce qu'elle peut et a les moyens» se lâche Adama Rouamba.

Comme lui, la plupart des personnes handicapée vit au quotidien la affres de son infirmité, du fait des agissements, soit consciemment ou inconsciemment de leurs semblables. Ousseni Minoungou est agent comptable à la direction régional du trésor du Centre.

Pour obtenir son emploi actuel, il fut obligé, selon ses propres dires, « Faux » pour échapper à la discrimination des recruteurs.

« J'ai d'abord combattu le handicap avant d'avoir mon emploi. J'ai été plusieurs fois recalés à des tests de recrutement à cause de mon handicap » fulmine-t-il avant de nous relater sa mésaventure : « Un jour, j'ai pris part à un test de recrutement. Le recrutement devait se faire en plusieurs étapes.

Les preuves sont administrées sur place et seuls ceux qui ont les meilleures notes sont autorisés à poursuivre l'aventure. Avant la dernière étape, l'un des examinateurs est venir me dire ceci : Il reste la dictée. Mais vous pouvez aller à la maison parce que nous avons besoin d'une personne qui peut se tenir debout pour des prélèvements.

Vous pouvez aussi poursuivre pour tester vote niveau si vous voulez. Je suis resté pour tester mon niveau, comme il avait dit. Lorsqu'ils étaient prêts pour afficher les résultats, ils disent que j'étais le premier sur la liste d'attente avant même de procéder à l'appel nominatif des admis. »

C'est après cet incident que M. Minoungou a eu l'ingénieuse idée d'aller refaire sa carte nationale d'identité (CNIB) en prenant le soin de supplier les fonctionnaires de police de remplacer la mention « Handicapé » par « Cicatrice sur la joue droite. Ce qui fut fait.

Muni de cette nouvelle carte d"identité, il postule encore à un test de recrutement. Cette fois, les recruteurs ont été pris au piège par le « Handicapé », preuve que ces personnes aussi sont très intelligentes.

Mais il lui a fallu environ deux semaine avant de prendre service à cause de l'accueil hostile qui lui a été réservé. Recruté comme agent de recouvrement Ousseni Minoungou dit n'avoir jamais été sur le terrain Il n'a jamais bénéficié des avantages liés à son métier. Mais pour progresser, il a dû se reconvertir en agent comptable en payant à ses propres frais.

Micheline Koné, handicapée a 42 ans et a pour époux un handicapé. Ils se sont rencontré au cours d'une formation à Bobo-Dioulasso. Depuis lors, ils ne sont plus quittés. Aujourd'hui, ils ont une fille qui elle-même est mère d'un million garçon.

Dame Micheline a perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 8 ans alors qu'elle était inscrite en 2e année des Cours préparatoire (CP2). Les 42 ans de vie sur terre n'ont pas effacé les mauvais souvenirs qu'elle garde du traitement qui avait été réservé lorsqu'elle a perdu l'usage de ses jambes. Chaque fois que la famille avait de la visite elle était purement et simplement prié de regagner sa chambre et d'y rester jusqu'à ce que l'étranger quitte la cour familiale.

Elle a même été contrainte d'oublier l'école qu'elle avait pourtant bien commencer. Soulignons que Micheline est l'épouse du chef d'atelier du Centre national des personnes handicapé moteur du Burkina, Issa Dayo. Elle gère un restaurant qui juste le centre.

Pour la petite anecdote, après notre entretien avec dame Micheline, nous avons arraché quelques mots à sa fille que nous avons rencontrée sur place. Sur conseil de l'oncle de cette dernière, elle s'est inscrite en transit.

Au cours de notre entretien, elle a confié qu'elle était fière de ses parents parce que malgré leur infirmité, ils lui ont donné toute l'affection dont elle avait besoin depuis son enfance jusqu'à ce jour. Mieux, lorsque ses amies rendent visite à sa mère celle-ci les gratifie de bonne nourriture et de boissons gazeuse.

Mais lorsque nous avons voulu, avoir une photo d'elle avec sa mère, grade fut notre surprise d'entre un niet catégorique. Malgré notre instance insistance et celle de la mère, la jeune fille, est restée sur position. Pas de photo avec sa mère !

En plus d'être victimes des injustice et d'exclusion de toute sorte, les personnes handicapées font l'objet d'une sorte de harcèlement sexuel de deux ordres à cause de leur handicap.

Le premier est l'œuvre de ceux ou celles qui veulent faire du « tourisme sexuel ». Ali Traoré Alias Ali Ponré dit en avoir été victime plus d'une fois. « Un jour, une dame, dans un maquis de la place est venue vers pour lui ceci : J'aime ta musique et je souhaite tisser un lien d'amitié avec toi ».

Après cette technique d'approche vinrent les appels téléphoniques. Puis des dons en espèces sonnantes et trébuchantes. Ali Ponré a mordu à l'hameçon. Il accepte une invitation un soir au domicile de la dame qui ne vivait pas avec un homme. « Ecoute, j'ai appris que les handicapés sont très bons au lit. Je veux savoir ce qu'ils ont de plus que les hommes valides.

Je veux avoir une partie de jambe en l'air avec toi ce soir ». C'est là qu'il a compris que la gentillesse manifestée à son égard avait une contrepartie. Cette conception qui consiste à croire que les handicapées ont des « compétences extraordinaires sexuelles » est connus de certains adolescent enfants. Ils veulent eux aussi essayer.

Et ce n'est pas Adama Rouamba qui dira le contraire, lui qui a fait l'amer exercice à l'école primaire. «Lorsque nous étions à l'école primaire, précisément au CM2, une élève de la classe est venue me dire un jour ceci : j'ai appris que ça fait du bien de faire l'amour avec une personne handicapée. Elle s'est proposée alors proposé d'essayer.

Ce que j'ai accepté. Nous avons voulu essayer mais ça n'a pas marché. On nous a surpris dans les toilettes avant même que nous passions à l'acte. » A ces touristes sexuels s'ajoutent ceux qui veulent aller avec les personnes handicapées pour raisons mystiques. « Lorsque nous étions plus jeunes, un ami du quartier avait commencé à me faire la cour.

Je trouvais ces attitudes un peu suspect. J'ai donc décidé d'user de stratagèmes de le démasquer. Pour se faire, je lui ai dit ceci : écoute, je veux que sois sincère avec moi afin que je puisse, à mon tour, te donner ce que tu veux même si cela dépendra de ma vie. Je suis prête à prendre le risque avec toi. Il est tombé dans le piège en passant aux aveux.

Il m'a claire dit qu'il était allé consulter un charlatan lui dit a dit d'avoir des relations sexuelles deux ou trois fois avec une femme handicapée pour atteindre ses objectifs.

C'est pourquoi je me suis éloignée de lui tout en prenant le soin de me confier à mon père. Celui-ci l'a appelé pour le mettre en garde contre toute si quelque chose m'arrivait », relate l'une de nos interlocutrices.

Notons que la quasi-totalité des personnes handicapé que nous avons rencontrée dans le cadre de cet article ont dit avoir perdu l'usage de leurs membres inferieurs suite la poliomyélite. Et chacun d'eux garde un mouvais souvenir.

« Ma mère m'a confié que c'est l'âge de 3 moi que J'ai eu la polio. De retour de son l'école de dactylographie s'était rendu compte j'avais la fièvre. Je n'arrivais pas non plus à tenir sur mes pieds pleurais de douleur. Elle m'a donc conduit au dispensaire pour des soins.

C'est qu'après examen, l'agent de santé s'est rendu compte que c'était la poliomyélite », c'est que Ali Traoré Alias Ali Ponré 1er. Tout comme lui, Adama Roumba a été victime de cette maladie. A l'époque, se souvient-il, ses parents avaient même « trouvé une coupable » dans le quartier parce qu'ils estimé que c'était l'œuvre des sorciers ou « mangeurs d'âmes ».

Selon Boukari Kiema, président de l'Association des élevés et étudiants, le nombre des personnes handicapées tourne autour de 3 millions au Burkina Faso. Celui des handicapé moteur est estimé à 55 mille selon Boukary Savadogo, Secrétaire permanant du Conseil national multi sectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au ministère de la Femme de la solidarité nationale et de la famille.

Certains ont su se mettre au-dessus de leur situation de handicapés. Mieux, d'autres en ont fait un charme. C'est le cas de Ali Traoré qui se fait appeler Ali Ponré 1er, qui signifie en langue moré, Ali l'infirme. D'autres par contre n'ont pas pu faire ce travail qui les aurait permis de mieux s'épanouir. A la question de savoir ce qui est fait par les pouvoir public pour réduire les difficultés rencontrées par les personnes handicapées au Burkina, ceux que nous avons rencontré reconnaissant que des efforts sont faits, mais ils sont insuffisants au regards du nombre de cette couche sociale.

Ce fait qu'on a l'impression que les autorités se contentent de faire des déclarations d'intentions sans donner des moyens pour leur mise en œuvre. Et chacun a ses suggestions qui permettront de faciliter leur vie. Pour Adama Roumba, le Burkina dispose de bons textes juridiques qu'il faut seulement mettre en pratique. Son avis est partagé par Ousseni Minoungou qui estime qu'il faut, aussi vulgariser ses textes.

« Il faut aller à la reformulation et à la gestion des personnes handicapées. S'Il y a beaucoup de structures de personnes d'handicapées, c'est parce que l'Etat ne joue pas pleinement son rôle. C'est pourquoi, les handicapés sont obligés de s'associer pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes », a-t- il relevé.

Il en veut pour preuve la carte d'invalidé sensé accorder des d'avantages aux personnes handicapées, qui se trouve être méconnue par bon nombre d'agents de l'administration publique.

Pire, cette carte n'a pas de texte application. Pour Boukary Savadogo, Secrétaire permanant du conseil national multi sectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au ministère de la Femme de la solidarité nationale et de la famille, le Burkina est sur la très bonne voie sur le plan juridique.

A l'en croire, notre pays, en ratifiant la convention des Nations unie relatives aux personnes handicapées en 2009 s'est engagé à développer des politiques inclusives et à améliorer le climat national. « Vous ne verrez pas, dans les textes juridiques au Burkina, une disposition qui exclut quelqu'un d'office du fait de son handicap.

Même s'il a existé, au niveau de la Fonction publique les textes d'orientation d'emplois Spécifique des ministères. Depuis la ratification de la convention il y a une évaluation majeure parce que ces textes discriminatoires sont en train d'être relus.

En terme de politiques, expliqué, le Burkina a élaboré une stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées.

Cette stratégie est le référentiel en matière d'activité en faveur des personnes handicapées dans notre pays. Cette politique nationale se réfère au référentiel national de développement qui est le PNDES » a expliqué le SP Boukary Savadogo.

Selon ses dires, le conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina qui est l'instance nationale regroupe tous les segments de la société Burkinabè. C'est un conseil de 76 membres qui prend en compte tous les acteurs.

Du coup, chaque secteur, chaque organisation de la société burkinabè a l'obligation de tenir en compte la situation des personnes handicapée dans sa politique de développement.

En termes d'actions concrètes, près de 2300 micros projets ont été financé en 2018 au profit des personnes handicapées. Mais qu'à cela ne tienne, l'inclusion des personnes handicapées incombe à l'ensemble de toutes la société, c'est-à-dire depuis la cellule familiale jusqu'au niveau de l'Etat.