Afrique: Sadiq Ibrahim, Nouveau président de la Fédération africaine des journalistes (FAJ)

Après deux jours de débats devant des délégués venus de toute l'Afrique et des membres de la FIJ issus de tous les continents, la FAJ, la Fédération africaine des journalistes, groupe régional de la FIJ, a élu les 13 et 14 décembre au Soudan un nouveau comité directeur pour trois ans et un nouveau président, le Soudanais Sadiq Ibrahim, qui préside également le Syndicat des journalistes soudanais (SUJ).

Le nouveau Président de la FAJ a tout de suite lancé les travaux de la nouvelle équipe en appelant « à la solidarité et à l'unité de l'Afrique et de tous les Africains » en ces termes

« Nous travaillerons pour tous les journalistes africains avec mes huit collègues , motivés et expérimentés, et nous accueillerons tous ceux qui veulent œuvrer dans ce sens, aujourd'hui et demain.

C'est notre volonté et nous allons le faire savoir à toutes les organisations africaines, nationales et internationales. Les premiers retours dépassent mes attentes et sont très encourageants. L'Afrique ne sera forte qu'unie et solidaire. »

Pour sa part le président de la FIJ Philippe Leruth soucieux pour la réunification de tout les africain s'est felicité de la tenue de cette rencontre en es terme « La réussite du congrès de Khartoum a dépassé mes espérances ».

Selon le Président de la FIJ « Le nombre d'inscrits (32 des 36 syndicats-membres africains de la FIJ en Afrique), dont seuls 3 n'ont pu rallier la capitale soudanaise mais ont envoyé un message de solidarité, était en soi un bon signe.

Mais la qualité des débats, où aucune question n'a été éludée, et le sérieux avec lequel les nouveaux élus au comité directeur de la FAJ ont abordé leur première réunion m'ont confirmé que, comme j'en avais exprimé l'espoir en ouverture, ce congrès de Khartoum marquera l'histoire de la Fédération africaine des journalistes. Les longs efforts de toutes et de tous pour recréer l'unité et la solidarité en Afrique sont récompensés. »

Voici la composition du nouveau comité directeur de la FAJ:

Président: Sadiq Ibrahim- Soudan

Vice-président: Zied Dabbar - Tunisie

Trésorière : Maria Luisa Rogiero -Angola

Membres :

Edouard Adzota, Congo Brazzaville;

Stephen Ouma Bwire, Ouganda;

Eduardo Joao Constantino, Mozambique;

Roland Affail Monney, Ghana;

Denis Nkwebo, Cameroun;

Omar Faruk Osman, Somalie

La composition du nouveau bureau du Conseil de Genre de la FAJ

Présidente : Kadiatou Thierno DIALLO Guinée

Vice Présidente : Lucy Anyango Ekadu Ouganda

Membres :

Hadia Ali Mohamed Ahmed Soudan

Francine Umbalo Congo Brazzaville

Marion Obame Cameroun

