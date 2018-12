Cote d'Ivoire: Accroissement de la production d'électricité - Une centrale thermique de 390 mw bientôt construite

La Côte d'Ivoire va voir sa production d'électricité augmenter de 390 MW en 2019 grâce à la centrale thermique à cycle combiné dénommée « projet Ciprel 5 ». En effet, le Gouvernement et la société Ciprel ont procédé hier à la signature de la convention de ce projet important.

Ce projet, selon Cissé Sabati, directeur général de l'Energie, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accroissement des capacités de production d'électricité de la Côte d'Ivoire en vue de satisfaire la demande nationale et respecter les engagements en matière d'exportation d'électricité.

D'un coût total d'environ 247,9 milliards de FCFA, ce projet sera réalisé sous la forme d'un Partenariat publicprivé. La centrale sera implantée à Jacqueville et les travaux sont prévus pour démarrer à la fin du premier trimestre de 2019.

D'une capacité installée de 390 MW, la centrale thermique Ciprel 5 est composée d'une turbine à gaz de 260 MW et d'une turbine à vapeur de 130 MW, pour un productible annuel de 2 876 GWh.

« En vue de permettre l'évacuation de l'énergie électrique produite par la centrale, il sera construit un poste de 400 kV sur le site du projet et une ligne haute tension de 400kV qui reliera la centrale thermique au poste haute tension PK 24 de l'autoroute du Nord y compris l'entrée en coupure au poste source d'Azito », a expliqué Cissé Sabati. Pour le directeur général de Ciprel, Bernard Kouassi, ce projet permettra de faire de Ciprel, « la centrale la plus importante du pays. »

Assisté du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné et du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, Abdourahmane Cissé, a insisté sur les retombées sociales et locales de ce projet. En effet, Ciprel 5 permettra de créer environ 2500 emplois directs et indirects en phase de construction dont 95% de locaux et 100 emplois directs en phase d'exploitation.