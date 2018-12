Tunisie: On ne fera pas de folies !

Le CAB, un cas singulier !

Les Cabistes sont leaders jusqu'à nouvel ordre et leurs supporters croient en leur bonne étoile malgré des conditions de travail des plus défavorables. Cela fait deux ans qu'on ne joue plus au stade 15-Octobre --les travaux s'éternisent--, on évolue «chez soi» devant quelques centaines de spectateurs fans et on ne finit pas de rembourser les dettes antérieures, la situation financière du club ne le permettant pas.

Bref, le club nordiste a besoin qu'on le soutienne financièrement pour qu'il puisse continuer sur cette voie. On veut dire par là que les responsables bizertins ne pourront pas effectuer des recrutements sensationnels pendant cet hiver, on se comportera d'une manière sage comme d'habitude ! A moins qu'on laisse filer un ou deux joueurs-clés dans le dispositif de Montacer Louhichi .Et justement une rumeur court selon laquelle l'attaquant Wattara pourrait partir sous forme de prêt dans un club d'un pays du Golfe. La même rumeur annonce l'enrôlement prochain d'un attaquant burkinabé du nom d'Aristide Benssi. Le président du CAB, Abdessalem Saïdani, en tant qu'ancien footballeur averti, a toujours agi en douceur selon les moyens du bord. Ce serait bien dommage de voir l'équipe «jaune et noir» livrée à elle-même alors qu'elle a tout, sur le plan technique, pour être grande.