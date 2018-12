Tunisie: Une vision et un projet mobilisateurs

Il y en a pour ainsi dire de ces événements qui servent pour montrer la voie, pour rebondir. Du côté de la fédération du golf et autour des passionnés de ce sport, on fait bon cœur contre mauvaise fortune, dans la difficulté, mais corps et âme.

A travers ce qu'on laisse entrevoir, à travers aussi ce que l'on ne cesse d'entreprendre, on tient à élaborer les projets et les stratégies les plus dynamiques. Tout particulièrement les arguments qui ont le plus de chances de tenir et de valoriser toute une discipline sportive. L'optimisme est toujours là. Il reste la foi d'un ensemble dont la raison d'être n'a de sens qu'à travers les actes, loin des paroles et des promesses lancées à tort et à travers.

C'est dans cette optique que s'inscrit à juste titre le tournoi de golf sponsorisé totalement par Qatar Airways, dans sa première édition et qui aura lieu dimanche prochain à partir de 9h00 au Golf Citrus Hammamet.

80 participants seront au rendez-vous dans ce tournoi qui se jouera selon la formule de jeu stableford.

Nul doute que ce genre de manifestation servira à la promotion du golf. L'occasion sera également offerte aux organisateurs de fidéliser les clients ciblés afin de les informer et les sensibiliser quant aux nouveaux produits susceptibles d'être proposés. Des prix seront ainsi mis en jeu pour récompenser les champions.

On serait tenté non seulement de le remarquer, mais surtout de le confirmer : le golf est en train de changer. Les responsables qui veillent au grain le font encore davantage avec les moyens et les arguments les plus adéquats. Nous osons penser que ce qui est entrepris est assurément formaté pour évoluer, progresser. Le plus important est encore à venir dans la mesure où l'esprit d'équipe dépasse fortement les considérations individuelles. Cela confirme l'idée qui fait de ce sport un réceptacle de bonne volonté et d'abnégation. C'est dire à quel point les responsables sont conscients de cette réalité. Ce qu'ils ne cessent de réaliser renvoie l'image d'un groupe qui a envie de faire quelque chose...