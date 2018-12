Tunisie: La Tunisie au révélateur

Les seize qualifiés sont : Tunisie et Egypte (Afrique), Italie, Allemagne, R. Tchèque, Belarus, Russie, Bulgarie (Europe) Iran, Japon, Chine Taïpei, Corée du Sud (Asie), USA, Cuba (Amérique du Nord), Brésil, Argentine (Amérique du sud). Le Brésil se taille la part du lion avec six titres et demeure l'unique présent dans toutes les éditions.

La Tunisie en sera à sa onzième participation. Sa meilleure performance remonte au Mondial d'Italie 2009 en terminant à la sixième place.

La Ftvb, le comité d'organisation récemment composé et installé et la Fivb, en étroite collaboration avec la tutelle, s'associent pour garantir la réussite totale du Mondial de Tunisie.

«Néanmoins, nous sommes confiants. Nous atteindrons nos objectifs et organiserons un championnat du monde de toute première classe», a confié Firas Faleh, président de l'instance fédérale.

Préparation relevée

L'équipe de Tunisie cadette masculine qui a entamé en début de semaine courante sa première phase préparatoire bénéficiera d'un programme de travail soutenu, consistant et diversifié. Outre les stages bloqués dans diverses régions du pays, il y en aura trois autres à l'étranger dans le cadre de l'accord des échanges des équipes nationales, particulièrement des jeunes. Dorénavant, et en vue d'assurer la continuité du travail, les trois premiers jours de chaque semaine seront réservés aux entraînements de l'équipe nationale en deux groupes. Le premier à Tunis sous la direction de l'entraîneur Marouène El Fehri, le second à Sfax conduit par l'entraîneur Mongi Ktari.

Le point culminant du long cycle du travail concerne la tenue d'un tournoi international rassemblant à Tunis cinq équipes des pays engagés au Mondial. Il s'agit de la Tunisie, l'Iran, la République Tchèque, l'Italie et probablement la France.

Championnat arabe des clubs : l'hypothèse du Cap Bon écartée

La cérémonie de signature du protocole de l'organisation du Championnat arabe des clubs, tenu avant-hier à Tunis, a dévoilé des certitudes : l'hypothèse du Cap Bon pour l'hébergement et le déroulement d'une partie de l'épreuve arabe a été écartée.

La salle olympique de Radès et celle de Zouaoui de Tunis seront les lieux officiels de la compétition. Le tirage au sort pour la composition des groupes aura lieu le 19 janvier au Bahreïn.

Le nombre des équipes qui ont confirmé pour l'instant leur participation s'élève à douze. La nouvelle édition, la 37e, démarre le 15 février et se poursuivra pendant deux semaines.