Soudan: Coopération mutuel entre le secteur privé et l'UNIDO

- Le secrétaire général du Syndicat des employeurs soudanais, Amin Abbas Mohamoud s'est réuni, mercredi avec la délégation de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (UNIDO).

La rencontre a examiné les moyens et les mécanismes de renforcer la coopération et le partenariat pour la mise en œuvre des plans de développement économique durable entre le secteur privé soudanais et l'UNIDO.

La réunion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Union pour développer des relations de coopération avec les organismes et les institutions des Nations Unies concernés par les plans et les projets de développement économique, a déclaré le secrétaire général, notant que la réunion concernait la coopération conjointe et le rôle de l'organisation dans les domaines des petites et moyennes entreprises axées sur les projets d'entrepreneuriat pour les jeunes et soutenir les femmes économiquement actives pour améliorer leurs affaires.

La rencontre a également discuté le rôle de l'Union et le secteur privé national en soutenant l'économie nationale et en discutant des questions qui entravent son exécution et son rôle dans la lutte contre les contraintes économiques, ainsi que pour examiner la contribution de l'organisation dans les domaines des projets et programmes de formation.