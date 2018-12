Soudan: Grandes entreprises espagnoles au prochain FIK

- Le chef de la Fédération des chambres de commerce, Yusuf Ahmed Yusuf a rencontré l'Ambassadeur de l'Espagne à Khartoum, S.E. Alberto Ansley.

La réunion a discuté des moyens de développer et de promouvoir les relations commerciales entre les secteurs d'activité des deux pays et les possibilités d'accroître le commerce et d'explorer des opportunités d'investissement prometteuses au Soudan.

Yusuf a insisté sur la volonté du secteur privé de coopérer avec les secteurs d'activité espagnols, notant l'importance du rôle de l'ambassade dans la promotion et le développement des relations de coopération mutuelle.

Pour sa part, l'Ambassadeur d'Espagne a confirmé la participation des grandes entreprises espagnoles aux travaux de la prochaine tour de la Foire Internationale de Khartoum (FIK) et que les autorités espagnoles compétentes sont accueilli l'établissement et à l'organisation de la journée soudanaise en Espagne à l'été prochain, qui vise à faire connaître des différents potentiels du Soudan dans tous les secteurs économiques et touristiques.