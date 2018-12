Ile Maurice: Tourisme - Anil Gayan dévoile les stratégies pour 2019

Lors d'une conférence de presse ce jeudi 20 décembre, Anil Gayan a soutenu que le tourisme a connu un taux de croissance d'environ 5 % et des recettes de Rs 64 milliards. Le ministre du Tourisme a aussi exposé les stratégies qui seront développées pour maintenir le secteur à flot malgré les défis qui s'annoncent.

En 2019, Emirates ne desservira plus le pays du 15 avril jusqu'à la fin de mai. Cela représentera 23 000 sièges en moins. De ce fait, il est prévu que le pays s'ouvre à d'autres lignes aériennes pour pallier le manque. Anil Gayan a aussi exprimé ses inquiétudes quant au marché chinois, précisant qu'il espère qu'Air Mauritius augmentera le nombre de vols vers Shanghai.

Le tourisme religieux est aussi une des avenues que le ministère explore, et il fera bientôt partie des campagnes promotionnelles. Une campagne démarrera en Inde afin de promouvoir Maurice comme une destination lune de miel est également d'actualité car le pays a été qualifié The Most Romantic Destination récemment. En ce qui concerne la basse saison, les marchés asiatiques, africains et arabes seront mieux exploités.

Anil Gayan a aussi fait savoir que 10 nouveaux projets de construction d'hôtels ont été approuvés et à terme, ils représenteront 1 000 chambres supplémentaires qu'il faudra remplir. Des jetées et des marinas seront aussi construites à travers l'île.

Mais selon le ministre accueillir les touristes n'est pas tout. Il faut aussi qu'ils y aient des activités intéressantes. C'est dans cette optique que le ministère a prévu d'organiser des événements musicaux et théâtraux chaque mois. «Ce serait bien que les centres commerciaux ouvrent jusqu'à plus tard. Il faut que nous changions notre manière de vivre pour que les touristes dépensent plus à Maurice», a déclaré le ministre.