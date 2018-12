Cote d'Ivoire: Clôture de la première session du Sénat /Jeannot Kouadio Ahoussou - "J'invite tous les enfants d'houphouët-boigny à taire leurs désaccords et à se rassembler"

document

Mesdames et Messieurs les sénateurs, Je voudrais partager avec vous le vœu de bâtir avec l'ensemble de nos concitoyens une société où la loi garantit aussi bien aux pauvres qu'aux riches une égalité de chances et de traitement, ou la liberté d'expression de ses convictions politiques et religieuses s'exprime pleinement et librement ; en somme une société où chacun peut jouir librement de son droit sans empiéter sur celui de l'autre, c'est-à-dire la société de Droit.

Mesdames et Messieurs, Chers invités, Une telle société n'est possible que si elle repose sur un système judiciaire fiable et adapté. C'est pourquoi, au nom du Sénat, je voudrais adresser mes vives félicitations au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale notamment pour l'adoption de la loi portant organisation, attributions et fonctionnement du Conseil d'Etat, la ratification de l'ordonnance portant amnistie et la loi relative au nouveau code de procédure pénale. S'agissant spécifiquement du Conseil d'Etat, la création de cette juridiction suprême viendra, à n'en point douter, renforcer notre système judiciaire et garantir une meilleure justice pour nos concitoyens.

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Chers invités,

Le droit et la justice sont des leviers indispensables à la paix, si chère au Père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët Boigny. Si toute progéniture a le devoir moral d'administrer avec bienveillance l'héritage qui lui a été légué par ses pères, alors tous les Ivoiriens, et en particulier la classe politique, doivent faire de la recherche et de la préservation de la paix, une priorité absolue. La paix doit être la religion de tous les Ivoiriens, elle doit être au cœur de nos actions au quotidien, elle doit être la finalité de nos politiques publiques. Notre institution qui tient ses séances publiques dans cette prestigieuse enceinte dédiée à la Paix qui nous sert de siège est mieux placée pour en faire l'apologie. C'est pourquoi, j'invite tous les enfants d'Houphouët Boigny ainsi que tous ceux qui se réclament de l'idéologie houphouétiste à se rassembler, à taire leurs désaccords si minimes et à se rassembler autour de leurs idéaux si grands. De même que la paix ne saurait être sacrifiée sur l'autel d'aucune ambition personnelle, de même, aucune action politique, aucun projet de société ne saurait être justifié quand elle met en péril l'unité de la famille et la paix de la nation. Je fonde l'espoir que cet appel, au-delà de la famille houphouétiste, puisse atteindre toutes les sensibilités et les chapelles politiques du pays. J'aurai pu paraphraser Charles de Gaulle quand il disait, de lui-même en 1952 : "Tout le monde est, a été ou sera Gaulliste" et dire à mon tour, du haut de cette tribune" Tout ivoirien est, a été ou sera houphouétiste". L'houphouëtisme n'est pas que politique. C'est de l'humanisme, de la tolérance, de l'amour et du patriotisme. Je dirai mieux, si je peux m'autoriser cette paraphrase, que l'Houphouétisme n'est pas un vain mot c'est un comportement qui doit guider chacun de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Chers invités, Notre session ordinaire s'achevant, je voudrais espérer que nous nous retrouvâmes très bientôt, en session extraordinaire pour la mise en place de nos organes. Si nous réussissons ce pari, nous entamerons la prochaine session ordinaire sous les meilleurs auspices. Les défis à relever seront encore plus grands et exaltants. Au nombre de ces défis, il convient d'inscrire celui de la nécessité de la préservation de l'environnement qui est une thématique centrale. Si l'on n'y prend garde, ainsi que je l'ai déjà rappelé, notre incivisme et nos actes manqués vis-à-vis des questions environnementales risquent de compromettre dangereusement les conditions de vie des générations futures. En effet, la production des gaz à effet de serre, la hausse des températures, la montée des eaux de l'océan sont autant de manifestation des changements climatiques qui doivent nous interpeller. Nous posons chaque jour, de petits gestes d'incivisme et de non- respect de l'environnement et qui sont pourtant autant dangereux que les grands phénomènes observés. Ces " effets papillons" peuvent bouleverser l'équilibre de notre écosystème.

Je pense à ces objets jetés de par les vitres de nos voitures, ses défécations et urines à l'air libre, ces pollutions urbaines liées au gaz d'échappement de véhicules sans entretien technique, le gaspillage d'énergie. Aussi, devrons-nous proposer des textes qui permettront de soutenir les efforts déjà entrepris par le Gouvernement pour atténuer ces phénomènes en commençant par corriger notre comportement quotidien.

Au-delà de la prise de ces normes, je voudrais engager chaque sénateur à se faire le défenseur de l'environnement pour que demain soit plus radieux. Enfin, nous devons travailler également à accélérer les réformes institutionnelles opérées par la Constitution du 08 novembre 2016 en vue d'harmoniser les textes subséquents, créer les institutions prévues et assurer à nos institutions, davantage un meilleur fonctionnement.

Mesdames et Messieurs les sénateurs, Chers invités,

Aucune grande œuvre ne se construit sans difficulté. M'exprimant ainsi, sous le contrôle de nos braves mamans, je dirai à titre d'exemple que l'enfantement est douloureux mais lorsque le beau bébé naît et pousse ses premiers vagissements, c'est toute la famille, la mère en premier, qui sourit. Nous sommes cet enfant. Soyons fiers, chers sénateurs de notre session qui s'achève, de notre œuvre de pionniers. L'histoire nous le vaudra. L'histoire le retiendra.

Restons dignes de cet engagement et de cette noble mission. Je vous exhorte à ne point céder au découragement à la résignation et à la fébrilité. La Côte d'Ivoire nous regarde. Les Ivoiriens d'ici et de l'extérieur, attendent de nous, efficacité et transparence dans le vote de la loi et le contrôle de l'action gouvernementale.

Les collectivités territoriales qui viennent de renouveler leurs exécutifs locaux comptent sur notre force de proposition. Allons-nous les décevoir ? Non, nous ne le ferons pas. Je me réveille chaque matin, comme chacun de vous, avec la détermination et la foi de réussir ensemble la mission qui nous a été confiée. C'est sur ces mots pleins d'engagement et d'espérance que je déclare close la session ordinaire 2018 du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.