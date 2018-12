Sénégal: Seydou Nourou Ba, après sa prestation de serment comme nouveau membre de la ceau membre de la Cena - «Je ne me laisserai influencer ... par une pression d'aucune sorte»na «Je ne me laisserai influencer ... par une pression d'aucune sorte»

L'ancien ambassadeur à la retraite, Seydou Nourou Ba, a officiellement intégré hier, mercredi 19 décembre, la Commission électorale nationale autonome (Cena).

Nommé par décret présidentiel n°2018-1930 du 9 octobre 2018, en remplacement du défunt coordonnateur du Forum civil, Mouhamadou Mbodj, l'ambassadeur Seydou Nourou Ba a prêté serment devant le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho et les autres membres de la Cena dont son président, Doudou Ndir, lors d'une audience solennelle à la Cour suprême, hier mercredi.

L'ambassadeur Seydou Nourou Ba, également ancien président du Comité de concertation sur le processus électoral, s'est engagé à «défendre la démocratie et l'intérêt de la nation sénégalaise» en jurant devant les membres de la haute juridiction, «d'accomplir sa mission avec impartialité», de ne se «laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte». «Dans mon appréciation, je n'aurai pour guides que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités» a également juré le nouveau membre de la Cena.

Face à la presse, en marge de son serment, le désormais membre de la Cena a exprimé toute son émotion tout en précisant qu'il ne se laissera influencé par personne. «Je suis ému triplement: d'abord par ma nomination parmi des milliers de Sénégalais qui pouvaient être à ma place, ensuite la cérémonie solennelle qui me rappelle la mission importante à laquelle je dois participer et qui est confiée à la Cena. Et, à la fin, ému d'être parmi des frères et sœurs que j'ai côtoyé dans le cadre du raffermissent de la démocratie, pas seulement au Sénégal mais en Afrique depuis un quart de siècle», a souligné Seydou Nourou Ba.