Cote d'Ivoire: Jeannot Ahoussou-Kouadio à propos du Senat - "Nos pouvoirs n'ont pas été transférés"

Le Sénat a achevé sa toute première session par un discours de son président appelant au rassemblement des Ivoiriens.

Après 9 mois consacrés à la mise en place du tout nouveau Sénat de Côte d'Ivoire, le président Jeannot Ahoussou-Kouadio a mis fin, le 19 décembre, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, à la session ordinaire 2018, en présence 62 sénateurs sur les 66 qui composent, pour l'instant, cette Chambre haute.

A titre de bilan, Jeannot Ahoussou-Kouadio a souligné que ces 9 mois ont permis d'adopter les textes fondateurs pertinents de son institution, d'installer l'administration et de la rendre opérationnelle et, enfin, de s'exercer à l'activité de législation et de contrôle de l'activité gouvernementale, mission première de cette Chambre.

En ce qui concerne les textes fondateurs, il a révélé à ses pairs que depuis le 6 juillet, le Sénat dispose de son règlement dont le rôle est de fixer les organes, d'établir les procédures relatives à leur fonctionnement et les règles générales qui encadrent l'activité parlementaire des sénateurs.

Malheureusement, la phase opérationnelle de la Chambre a été bloquée, selon son président, par la lenteur dans la mise en place des groupes parlementaires. En dépit de ses interpellations, seul le groupe parlementaire Pdci est constitué.

A la clôture de cette session ordinaire de 2018, il a invité ses pairs à plus de célérité, eu égard aux désagréments que ce retard a causé. Notamment dans la mise en place du bureau définitif du Sénat qui devra se faire par les groupes parlementaires.

Selon Jeannot Ahoussou-Kouadio, pour éviter les éventuels dysfonctionnements de la République, le Chef de l'État s'est vu contraint de confier les attributions du Sénat à l'Assemblée nationale.

Cette correspondance du Président Alassane Ouattara, selon lui, a, hélas, été abondamment relayée par la presse, avec des commentaires les plus divers et les plus fantaisistes, « et certains de nos concitoyens, sans doute par naïveté, ont cru comprendre que les pouvoirs du Sénat seraient transférés à l'Assemblée nationale.

Le Président de la République, tenant certainement compte de l'éventuelle difficulté à assurer la navette entre les deux Chambres, a indiqué que les projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale seront promulgués, en attendant la mise en place des organes. Si nos pouvoirs avaient été transférés, nous ne serions pas réunis ce jour ».

En dépit de ces difficultés, l'institution a été saisie, dans le cadre de la navette parlementaire, de 26 projets de loi émanant du Président de la République, dont 6 projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale et une proposition de loi organique dérivée de l'article 90 de la Constitution.

Puis Jeannot Ahoussou-Kouadio de regretter que l'institution n'ait pas pu accomplir sa mission législative au cours de cette session ordinaire 2018, vu que les groupes parlementaires n'ont pas été constitués. « Je sais que cette situation a été mal vécue par vous tous.

Cela a été, pour certains, comme un désaveu et pour d'autres, comme une forme de désenchantement », a-t-il noté. Avant d'ajouter que ces difficultés vécues au cours de cette session ne sont, en réalité, que des signes avant-coureurs de lendemains qui chantent pour l'institution.

Il en a profité pour faire le bilan des acquis au plan diplomatique, ainsi que des nombreux ateliers et séminaires de formation au profit des vénérables sénateurs.