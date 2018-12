Gabon: USA - L'Église Chapelle de Vie et les Journées du Pasteur à Lbv

Dans le cadre de ses activités annuelles, l'Église Chapelle de Vie organise, du 20 au 29 décembre 2018, les Journées du Pasteur, en partenariat avec les Ministères « Voice of the Light » des États-Unis.

Placé sous le thème « Ton temps de visitation est arrivé », l'évènement comprend plusieurs activités, notamment l'École d'adoration qui est un séminaire d'enseignement et d'instruction pour les pasteurs, chantres, choristes et musiciens, sous la direction du pasteur chantre international Paul Wilbur. Ce dernier et son groupe se produiront également au cours d'un méga concert le vendredi 21 décembre au gymnase d'Oloumi.

Parmi les invités, on compte aussi l'archevêque J.P. Hackman, président fondateur de TAPAC, l'évêque Sodnaïa Hackman, la révérende Ana Mendez Ferrell et son époux, le révérend prophète Emerson Ferrell. Ils animeront, du 24 au 29 décembre, une rencontre de renforcement des capacités des leaders dénommée École du ministère de qualité. Le couple Ferrell animera également un grand séminaire prophétique de guérisons et de miracles du 26 au 27 décembre au gymnase d'Oloumi.

« Ces moments seront exceptionnels. Nous allons expérimenter le royaume des cieux ici au Gabon d'une manière explosive à travers l'enseignement, l'adoration et la louange », a déclaré Paul Wilbur à son arrivée, hier, à l'aéroport international Léon Mba.

Les Journées du Pasteur, initiées en 2013 pour honorer l'archevêque Cornelus Grégoire Meba m'Ondo, leader de l'Église Chapelle de Vie, lors de son anniversaire, constituent désormais un programme international d'impact, de louange, de formation, de miracles et de guérisons. L'ensemble du corps de Christ et les âmes en détresse en ont vraiment besoin.