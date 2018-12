Algérie: Recensement de 720 avis d'atteinte aux droits de l'enfant depuis avril dernier

Tlemcen — La présidente de la délégation et instance nationale de protection et de promotion de l'enfance, Meriem Chorfi a indiqué, mercredi à Tlemcen, que son instance a recensé 720 cas d'atteinte aux droit de l'enfant au niveau national depuis début avril dernier sur le numéro vert 1111.

Mme Chorfi a fait savoir, à l'ouverture d'une conférence nationale intitulée 'convention des droits de l'enfant évaluation et prospection, 26 ans après son approbation", qu'une cellule a été installée au niveau de son instance pour la réception d'informations concernant les droits de l'enfant et la mise en place de plusieurs mécanismes à cet effet dont le numéro vert 1111 mis à la disposition des citoyens depuis avril dernier.

La même responsable a souligné "au niveau de cette instance, nous recevons sur le numéro 1111 entre 2.000 et 5.000 appels par jour par des citoyens et des enfants", indiquant que cette instance est actuellement en phase d'élaborer un rapport annuel sur la situation de l'enfance en Algérie qui sera soumis au président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Meriem Chorfi a affirmé que cette instance est un très important acquis pour l'enfant algérien assurant sa protection sociale au niveau national et oeuvrant à coordonner les efforts de tous les intervenants dans le domaine de la protection de l'enfance, à la mise en place de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l'enfant et au suivi des travaux de différentes instances et leur évaluation périodique, en plus de la sensibilisation, de l'information, de l'encouragement de la recherche dans le domaine de l'enfance, de l'implication de la société civile et des visites aux établissements et services chargés de la protection de l'enfance.

Au passage, elle a rappelé que l'Algérie est l'un des pays ayant ratifié le 19 décembre 1992 la convention des droits de l'enfant promulguée le 20 novembre 1989, ajoutant que plusieurs textes réglementaires ont fait l'objet de modifications dont la loi portant sur la nationalité, le code de la famille et les procédures du code pénal.

Cette conférence, abritée par le siège de l'APW, a été marquée par des exposés sur les activités menées par des acteurs de la protection de l'enfant depuis la création de cette instance en 2015.

La présidente de la délégation et instance nationale de protection et de promotion de l'enfance a visité le centre spécialisé de protection "chahid Benaissa Abdellah" dans la commune de Hennaya qui accueille des mineurs âgés le 6 et 18 ans en danger moral pour prendre en charge leur éducation et leur insertion sociale.