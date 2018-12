Algérie: Tiaret, un pôle d'investissement prometteur pour la BADR

- Le Président directeur général de la Banque d'agriculture et développement durable (BADR), Boualem Djebbar a affirmé, mercredi à Tiaret, que cette wilaya est un pôle d'investissement prometteur pour la BADR eu égard aux mutations qu'elle connait dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie.

Lors d'une visite d'évaluation du groupe régional d'exploitation de la BADR de Tiaret, M. Djebbar a souligné que cette wilaya est prometteuse disposant d'atouts d'investissement que la BADR doit exploiter surtout à Rechaiga où l'investissement agricole est favorisé par la mise en valeur des terres agricoles.

Le même responsable a insisté pour que la BADR soit à la hauteur de ces atouts dans la wilaya de Tiaret dont celui de la céréaliculture avec 6 millions de quintaux et oeuvrera à doubler la production et à développer d'autres filières dans le domaine agricole et industriel, ainsi que sur le développement des structures, des équipements et des systèmes informatiques de la banque pour les rendre à la hauteur des aspirations de clients et des investisseurs.

En outre, il a instruit de consacrer un fonds pour la réhabilitation des agences du groupe et de créer de nouvelles agences.

Présidant une rencontre avec les cadres de la BADR, Boualem Djebbar a indiqué que la wilaya de Tiaret est l'une des quatre wilayas du pays avec Constantine, Mila et Guelma qui traite chaque année 2.000 dossiers de crédit Rfig et est pilote pour le crédit "Tahadi" avec 150 dossiers d'une valeur de 1 milliard DA.

La direction de la BADR a mis en place, dans le cadre des mutations, un nouveau système d'informatique facilitant les transactions financières des clients, signalant que la BADR est la plus grande banque en Algérie avec 320 agences pouvant atteindre 350 en 2019, en plus de guichets uniques au sein des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) du pays qui seront reconverties en agences eu égard à leur activité permanente dont celle de la wilaya de Tiaret. Au passage, il a fait savoir que sa banque a opté pour d'autres activités dans les domaines commercial et industriel.

Pour sa part, le wali de Tiaret, Abdeslam Bentouati a exposé, à cette occasion, les opportunités offertes par la wilaya de Tiaret dans divers domaines qui ouvriront le champ devant la contribution de la BADR à cette dynamique.

Le directeur des services agricoles de Tiaret, Yahia Mohamed Yadji a abordé les potentialités et les perspectives de la wilaya de Tiaret pour développer ce secteur avec l'accompagnement de la BADR.

Tiaret est une grande wilaya en termes de surface agricole utile représentant un taux de 44 pc de sa superficie globale estimée à 2 millions d'hectares, signalant des besoins de la wilaya dans le domaine de stockage des produits agricoles de l'ordre de 3 millions de quintaux pour les céréales, de 100.000 mètres cubes pour les fruits et légumes et de 50.000 m3 pour les viandes.

Le Pdg de la BADR a installé, lors de cette visite, Khadidja Djellal, directrice du groupe régional d'exploitation de Tiaret et de Tissemsilt en remplacement de Mustapha Zoubir désigné au même poste à Oran.