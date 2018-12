Algérie: Tamanrasset - Plus de 90 exposants attendus au salon national de l'artisanat traditionnel saharien

Tamanrasset — Plus de 90 exposants sont attendus pour prendre part à la 19ème édition du Salon national de l'artisanat traditionnel saharien, prévu du 25 au 31 décembre courant dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris jeudi auprès de la Chambre locale de l'Artisanat et des Métiers (CAM).

Placée sous le signe "Identité, coexistence et ouverture", cette manifestation nationale, qu'abritera la maison de l'Artisanat traditionnel de la capitale de l'Ahaggar, regroupera des artisans d'une vingtaine de wilayas du pays, en plus d'artisans du Mali et du Niger, a indiqué à l'APS le directeur de la CMA, Abdallah Legraoui.

Le Salon prévoit divers stands dédiés à l'exposition de produits de la bijouterie traditionnelle, de tissage et couture traditionnels, de poterie, d'ébénisterie, de pâtisserie traditionnelle, de maroquinerie et de dinanderie, en plus de produits de l'école pilote de gemmologie de Tamanrasset.

Le programme de cette manifestation prévoit aussi une session de formation de guides touristiques, ainsi qu'une journée d'étude aux profits d'élèves sur l'artisanat traditionnel, selon les organisateurs.