Algérie: Concours "Stars of Science" - L'ingénieure d'AT Sylia Khecheni honorée

Alger — La directrice de recherche et développement d'Algérie Télécom (AT), Sylia Khecheni, a été honorée par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, après avoir obtenu la troisième place au concours "Stars of Science", indique jeudi un communiqué d'AT.

Mme Faraoun "a tenu à honorer personnellement" Sylia Khecheni, lors d'une cérémonie organisée mercredi au siège de son ministère, en présence du Pdg d'Algérie Télécom, Adel Khemane et des cadres du ministère et de l'entreprise, précise le communiqué.

Ce geste intervient suite à la prouesse réalisée par cette ingénieure lors de ce concours, pour son "projet exceptionnel consistant à créer un appareil de surveillance et de brouillage des drones amateurs pour la protection de la vie privée", précise le communiqué.

Mme Khecheni a, par ailleurs, réussi, au coté de Abderrahim Bourouis, un des lauréats du concours Stars of Science, à obtenir quatre brevets d'invention "remarquables" et un cinquième brevet décroché auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), rappelle la même source.

Algérie Télécom se félicite de cet exploit, saluant son ingénieure Sylia Khecheni qui a "honoré" l'Algérie et se dit "fière" de la compter parmi ses jeunes effectifs, ajoute le communiqué.