Algérie: Vacances d'hiver - Un riche programme culturel et de loisirs au niveau des maisons de jeunes à Alger

Alger — Un programme riche en activités culturelles, scientifiques et de loisirs a été tracé par la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, au profit des élèves et des jeunes, à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction.

Elaboré à l'occasion des vacances scolaires d'hiver (2018/2019), en coordination avec l'Office des établissements de jeunes, le programme tracé pour 73 maisons de jeunes, à travers les communes d'Alger prévoit plusieurs activités culturelles, récréatives et de loisirs, outre l'organisation d'excursions dans plusieurs wilayas au profit des élèves et des jeunes en général, a affirmé à l'APS la représentante de Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, Mme Karima Cherfi.

Les maisons de jeunes repartis sur les 57 communes de la capitale ont tracé des programmes d'activités, aussi riches que variés, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'un nombre d'élèves, membres des clubs scientifiques relevant des maisons de jeunes, seront sélectionnés pour participer au camp scientifique hivernal, prévu cette année dans la wilaya de Tissemssilt.

Mme Cherfi a indiqué, à cet effet, que les élèves choisis bénéficieront, six jours durant, d'une formation et d'ateliers scientifiques, précisant que le départ vers Tissemssilt est prévu le 25 décembre.

Il sera également question d'excursions prévues dans la région de Tikjda (W. Tizi Ouzou) et au parc national de Chréa (W. Blida), organisées, en outre, par l'Association pour la protection de l'environnement.

Près de 600 jeunes (18-35 ans) bénéficieront, durant les vacances d'hiver, qui s'étalent du 23 décembre au 06 janvier prochain, de plusieurs excursions, dans le cadre des caravanes juvéniles de wilaya, qui démarreront le 22 décembre vers les wilayas de Sétif, Khenchela, El-Tarf, Tissemssilt, Annaba, Tizi Ouzou et Bejaia et seront supervisées par des associations et différentes ligues de jeunesse.

Aussi, le centre culturel de Hussein Dey abritera du 27 au 30 décembre, la rencontre régionale du théâtre de l'enfant qui verra la participation de plusieurs comédiens originaires de 4 wilayas (Tiaret, Tizi Ouzou, Médéa et M'sila). Des pièces théâtrales seront présentées lors cette manifestation ouverte au grand public.

Des activités récréatives et de loisirs seront également organisées au niveau des places publiques d'Alger, durant les vacances, a fait savoir Mme. Cherfi, soulignant qu'en cas de pluies, ces activités seront transférées vers les différentes salles de sport de proximité.