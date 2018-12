Soudan: Abdul-Maarouf affirme le rôle des FAS dans l'Action Commune Arabe et Islamique

Fijab, Est-Soudan — - Le Chef d'Etat-Major, le Lt. Gén. Kamal Abdul-Maarouf, a affirmé que les Forces Armées Soudanaises (FAS) continueraient de jouer leur rôle dans le Système d'Action Commune Arabo et Islamique lors de Tempête Décisive, soulignant que la Protection de la Sécurité des deux Saintes Mosquées est une Obligation Religieuse et Morale à laquelle le Soudan est attaché, et que la Situation au Yémen exige que les FAS soient présentes dans les Forces Arabes et Islamiques participant au Maintien de la Sécurité et de la Stabilité dans le pays. Yémen.

S'exprimant Mercredi à l'Issue du Projet de Forage Militaire Commun à Fijab, dans l'État de la Mer Rouge, en présence du Président de la République et Commandant Suprême des FAS, du Ministre de la Défense et des Commandants des FAS, le Lt-Gén. Abdul-Maarouf a déclaré que les FAS travaillaient en étroite Coordination pour empêcher la Nation de prendre des Risques et dissuader ses Ennemis.

Il a exprimé l'Espoir que les Armées Islamiques et Arabes mèneraient une Action Collective Commune tenant compte des Intérêts Stratégiques et reflétant l'Evolution des Relations et de la Coopération entre les Peuples de la Nation dans divers domaines.

Il a souligné que le Projet de Formation Commun Nusrat Al-Haq-Soutien au Droit- était venu à la fin de cette année pour couronner les efforts considérables déployés par les FAS pour se qualifier et se tenir au courant des Avancées et de la Technologie Mondiales dans le domaine Militaire.

Le Chef d'Etat-Major Interarmées a souligné que le Projet de Formation avait ouvert la porte aux Commandants des FAS pour leur permettre d'Accroître l'Efficacité, le Professionnalisme et l'Etat de Préparation et de constituer une Armée Forte et Dissuasive capable de Défendre le pays et ses Habitants, et maintenir les Acquis de la Nation Arabe et Islamique.