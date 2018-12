Soudan: Kibir affirme la résolution de l'Etat de faire avancer le Développement

Khartoum — - Le Vice-président de la République, le Dr Osman Mohamed Yousef Kibir, a réitéré la Détermination de l'Etat à faire avancer le Processus de Développement et de Construction et à Préserver l'Unité, la Souveraineté, la Sécurité et la Stabilité du pays, soulignant que le Glorieux Jour de l'Indépendance est l'une des plus Grandes Fêtes Nationales du Soudan, offrant les plus Grands Honneurs et une plus Grande Reconnaissance aux Martyrs de l'Indépendance et à ses Décideurs.

S'exprimant Mercredi lors d'une Célébration du Conseil Législatif de l'Etat de Khartoum à l'occasion de l'Anniversaire de l'Annonce de l'Indépendance du dedans du Parlement, le Vice-président a souligné que l'Anniversaire de la Fête de l'Indépendance venait cette année alors que le pays était confronté à des Circonstances Exceptionnelles et à une Crise qui sera Bientôt Dépassée.

Il a appelé à ce que l'Anniversaire de l'Indépendance soit un Jour pour Inculquer les Principes du Patriotisme aux Générations Futures et un Jour où les Valeurs de la Patrie et de l'Unité Nationale soient Elevées et les Efforts Doublés pour le Bien-Etre de la Population.

Kibir a fait l'éloge des Premières Générations de Patriotes qui nous ont apporté l'Appropriation de la Décision et l'Unité de Volonté.

Il a dit que la Marche du pays ne pouvait être droite que par Honnêteté et par Offrande, appelant à la Planification de la Prochaine Etape en tirant profit des Expériences Passées.

Le Lt-Gén. (Police) Hashim Osman Al-Hussein, Wali de l'Etat de Khartoum, a salué les Sacrifices des Patriotes Soudanais et des Faiseurs de l'Indépendance.