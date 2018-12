Soudan: PCN - Evènements d'Atbara a été une Tentative de saper la Sécurité et la Stabilité

Khartoum — - Le Parti du Congrès National (PCN) a exprimé ses Regrets sur les Tentatives de Certaines Forces Politiques de Susciter la Sédition et de Nuire à la Sécurité et à la Stabilité du pays en s'efforçant de Provoquer des Troubles, de Nuire à la Stabilité et à Saboter la Sécurité. les Capacités des Personnes et de leurs Propriétés.

Ibrahim Al-Siddiq, Chef du Secteur de l'Information du PCN, a déclaré à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) que le Droit d'Exprimer ses Positions et ses Opinions est Garanti par le Texte de la Constitution, mais que le Sabotage est Inacceptable et Rejeté.

Il a déclaré que ce qui s'était passé dans la ville d'Atbara par Certains Manifestants n'était pas conforme au Concept de Manifestations Pacifiques et l'a décrit comme une Tentative de Déstabilisation de la Sécurité et de la Stabilité.

Al-Siddiq a déclaré qu'il est Regrettable que ces Evénements proviennent d'un Groupe Restreint qui a tenté de Déclencher la Sédition d'un Vieux Parti Idéologique dont le but principal est de faire vivre la Nation dans un état d'Insécurité, d'Instabilité Politique et Sociale au moment où la Crise a commencé à soulager, indiquant que Certaines des Crises ont été reconnues et qu'il existe de Nombreux Arrangements et Mesures pour y Faire Face.

Il a dit que ce serait acceptable si ce qui se passait était une Manifestation Pacifique, mais il y avait des Actes d'Incendie et de Destruction Inacceptables.

Il a exprimé sa Confiance en la Compréhension par le Peuple Soudanais des Circonstances et des Crises Occasionnelles que traverse le pays et de ne pas laisser ces Crises Exploitées et constituer une Excuse pour faire passer l'Agenda des Saboteurs qui cherchent à Saper la Sécurité et la Stabilité du pays, la Patrie et le Citoyen.

Al-Siddiq a ajouté que la Police et les Autorités de Sécurité avaient fait Preuve d'un Niveau Elevé de Professionnalisme, de Retenue et de Calme pour avoir Contrecarré les Tentatives de Destruction.