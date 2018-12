Ile Maurice: Trafic de drogue - Deux étrangers arrêtés avec 4 kg d'héroïne

Un ressortissant sud-coréen et un britannique ont été arrêtés lors d'une opération conjointe de l'Anti-Drug Smuggling Unit (ADSU) et la Customs Anti-Narcotics Section (CAN) dimanche 16 décembre. Les deux hommes avaient un total de 4 kg d'héroïne sur eux. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 60 millions.

L'homme d'origine sud-coréenne, âgé de 55 ans, a été intercepté lors de son arrivée à l'aéroport. Il venait de Chine en passant par Dubaï, l'Afrique du Sud et le Kenya avant. Il a été intercepté par les officiers de la douane et deux paquets de drogues ont été retrouvés dans ses bagages. Son téléphone a été saisi et remis à l'ADSU.

C'est l'arrestation du quinquagénaire qui a conduit l'ADSU a interpellé le ressortissant britannique âgé de 57 ans. Il était sur le point de quitter son hôtel lorsqu'il a été intercepté. Deux kilos d'héroïne ont été retrouvés sur lui. Il était arrivé d'Afrique du Sud plus tôt dans la journée ce jour-là et avait pu passer entre les mailles des contrôles de la douane.