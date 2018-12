Ile Maurice: Scandales de 2018 - Une année marquée par la démission de Gurib-Fakim (Partie 1)

Que retenez-vous des nombreux scandales de l'année 2018 ? Il y a eu la polémique autour de la déclaration du ministre Sinatambou sur les sinistrés de Berguitta, puis les frasques de Showkutally Soodhun, les tumultueuses transactions de la State Bank of Mauritius, le cas David Gaiqui, dénudé et enchaîné dans un poste de police, l'intrigante histoire de la jumelle manquante des Sookun, l'escapade de Kusraj Luchigadoo, pour n'en citer que quelques-uns.

Mais celui qui continue à créer des remous, c'est l'affaire Platinum Card qui a poussé Ameenah Gurib-Fakim à la démission. La commission d'enquête présidée par le juge Asraf Caunhye ne cesse de livrer ses révélations. «L'express» a compilé une liste de quelques scandales de 2018... en deux parties. Retrouvez la suite demain.

18 Janvier

Sinatambou et ses biscuits

Souvenez-vous, c'était lors du passage du cyclone Berguitta en janvier 2018. «Des biscuits et de l'eau jusqu'à la fin du cyclone», annonçait alors le ministre de l'Environnement. Déclaration qui avait provoqué une vague de polémique. Surtout que des sinistrés étaient coincés dans des centres de refuge pendant des mois entiers.

26 Janvier

David Gaiqui, dénudé et enchaîné au poste de police de Curepipe

David Gaiqui un habitant de Pailles de 42 ans, a été arrêté le vendredi 26 janvier dans le cadre d'un vol à une station-service et selon son avocat, Me Anoup Goodary, il dit avoir été victime de brutalité policière. Son client était dénudé, avait les pieds et les mains enchaînés à une chaise, allègue-t-il. Son visage portait des traces de coups.

28 Février

Les folles dépenses de madame la Présidente

Révélation de l'express. Le président du conseil de la fondation Planet Earth Institute (PEI) appose sa signature pour qu'un troisième compte, intitulé PEI Foundation AA Account, soit ouvert. Ce compte alimente deux cartes de crédit. L'une en faveur de la présidente d'alors, Ameenah Gurib-Fakim, l'autre d'Álvaro Sobrinho lui-même. Le relevé de la carte bancaire de la présidente démontre de folles dépenses. La nouvelle secoue le plus haut sommet de l'État. Jusqu'à chambouler les préparatifs à l'occasion des 50 ans de l'Indépendance. La présidente de la République démissionnera le 17 mars 2018. Une commission d'enquête sur elle, présidée par le juge Asraf Caunhye, sera mise en place. Elle siège toujours.

24 Mars 2018

Les Sookun à la recherche de leur deuxième bébé

Trois médecins avaient affirmé que le couple Sookun attendait des jumelles. Après l'accouchement, on remet à Neha Sookun qu'un seul bébé dans ses bras. Lorsqu'elle demande de voir l'autre, on lui dit qu'il n'y avait qu'un seul bébé. Cette annonce, qui fait grand bruit, provoquera la démission du gynécologue de Neha Sookun et l'institution d'un Fact-Finding Committee. L'instance conclura qu'il y avait une erreur de diagnostic.

Début avril

Jessika Rosun accuse le chef de mission pour les Jeux du Commonwealth d'attouchements

L'affaire remonte au 26 mars, mais fera grand bruit à Maurice en début d'avril. La lanceuse de javelot Jessika Rosun, qui participait aux Jeux du Commonwealth, dénonce un cas d'attouchements, dont l'auteur est Kaysee Teeroovengadum, alors chef de mission à Gold Coast pour les Jeux du Commonwealth. Ce dernier lui aurait fait des remarques déplacées concernant une fermeture éclair cassée. L'incident majeur se produira le 29 mars. Les athlètes étaient appelés à participer à une séance photo en groupe. Il était environ 14 heures. Jessika Rosun se trouvait entre Kaysee Teeroovengadum et son coach, Frankie Le Bon. Le photographe leur a demandé de se rapprocher pour la photo. C'est alors qu'elle a senti «les mains baladeuses» de Kaysee Teeroovengadum à deux reprises.

7 Avril 2018

Après Sobrinho, Bastos

Après Álvaro Sobrinho, Jean-Claude Bastos de Morais est le second Angolais à faire parler de lui à Maurice. Le Chief Executive Officer (CEO) de Quantum Global est un investisseur qui possède la double nationalité suisse et angolaise. Ses 25 comptes bancaires (dont un à la Mauritius Commercial Bank, deux à la State Bank of Mauritius et le reste à l'AfrAsia Bank) sont gelés depuis le samedi 7 avril, sur ordre du juge David Chan. Le montant des dépôts de Quantum Global à Maurice se chiffre entre Rs 8 milliards et Rs 15 milliards. La question qui se pose alors : comment le CEO de Quantum Global a-t-il été autorisé à opérer à Maurice pendant trois ans ? Lui qui est fiché en Suisse, où il a été reconnu coupable de «multiple qualified unfair business dealings», le 13 juillet 2011, par le tribunal pénal de Zoug, en Suisse.

12 Avril

Luxfiles: des transactions douteuses via Maurice

Énième scandale financier. Cette fois-ci, dans la presse belge. Au bout de plusieurs mois d'enquête, les journaux Le Soir et De Tijd ont révélé, fin mars, les LuxFiles. Notamment l'ACV-CSC Metea, la centrale du syndicat chrétien pour les secteurs du métal et du textile, qui a fait passer des investissements par le Grand-Duché de Luxembourg. Et parfois par Maurice.

23 Avril

Escapade temporaire de Lutchigadoo d'un centre de détention

Il a fait fort. Kusraj Lutchigadoo a quitté sa cellule pour aller prendre l'air. Aux enquêteurs, il a expliqué qu'il a effectivement été autorisé à quitter sa cellule entre 21 h 15 et 22 h 15 pour «respirer». C'est en compagnie du policier responsable de ce centre de détention qu'il dit avoir quitté Vacoas, à bord d'un véhicule blanc, pour effectuer une «virée». Il a déclaré avoir fait part à ce policier du stress accumulé du fait qu'il est en détention et a formulé une demande pour aller prendre un peu d'air. C'est ainsi, dit-il, que ce policier lui aurait proposé de lui faciliter la tâche... Il avait ensuite regagné sa cellule.

Mai 2018

Shamila Sonah-Ori à l'Electoral Supervisory Commission et à l'Electoral Boundaries Commission fait polémique

Shamila Sonah-Ori avait été nommée à l'Electoral Supervisory Commission et à l'Electoral Boundaries Commission. Nomination qui a suscité des commentaires et des contestations à cause des liens de parenté de l'ancienne conseillère municipale avec l'épouse du Premier ministre. Face à des pressions, la cousine de Kobita Jugnauth a fait parvenir sa lettre de démission au président de la République par intérim, Barlen Vyapoory. Elle dit avoir pris cette décision après avoir noté «the bad faith and various statements made by different members of the opposition, especially the leader of the opposition».

Mai 2018

Des contestataires enlèvent des barrières de Pomponette

Ils en ont eu assez de l'accaparement des plages pour des projets hôteliers. Des contestataires ont décidé de défendre le droit aux loisirs. Lors d'un rassemblement du 1er mai de Rezistans ek Alternativ, d'Aret Kokin Nu Laplaz et d'autres regroupements de syndicats, des partisans ont enlevé des barrières érigées par les promoteurs d'un projet hôtelier à Pomponette. Des arrestations ont suivi.