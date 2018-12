Congo-Kinshasa: Manche retour des 16ème de finales - Qui de Mazembe, V.Club, Dcmp et Nyuki quittera le bateau de la CAF ce week-end

Les quatre représentants de la RDC en compétitions interclubs de la Caf, édition 2019, seront au front ce week-end pour des matches décisifs des 16ème de finales retour en Ligue de champions et en Coupe de la Confédération.

Le TP Mazembe, l'AS V.Club, DC Motema Pembe et AS Nyuki qui ont tous livrés les matches aller à domicile, se retrouvent en ce moment à l'extérieur où ils vont, chacun, négocier sa qualification pour la prochaine étape de ces compétitions. De tous les quatre, le souhait des amoureux du football congolais sera de voir leurs représentants au grand complet continuer le périple dans cette embarcation de la Caf.

Une équation qui sera peut-être difficile pour l'AS Nyuki qui joue Petro Atlétic de l'Angola, vendredi, au stade 11 novembre, à Luanda, avec un but de retard à remonter, but encaissé au match aller, il y a une semaine, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Pour y arriver, Guy Bukasa et ses hommes devaient marquer dès le premier quart d'heure, avant de se jeter à fond à la quête d'une éventuelle qualification pour les 16èmes de finales bis. Les Bubolais sont en difficulté, mais tout reste encore possible. C'est le football. Le match sera officié par un trio arbitral mozambicain. Celson Alvacao tiendra le sifflet, et sera secondé par des deux compatriotes ; Arséno Chadreque Marengula (A1) et Olivio Saimone (A2).

DC Motema Pembe, de son côté, devra puiser dans son savoir pour battre San Pedro de la Côte d'Ivoire, samedi 22 décembre, au stade Félix Houphouët Boigny, à Abidjan. Motema Pembe s'est compliqué la tâche au match aller, en faisant un nul (1-1), contre les Ivoiriens de San Padro. Les Dora sont condamnés de remporter le match, c'est la victoire ou rien. Le match nul de (0-0) fera du bien à San Pedro, sans autre forme de procès. Si c'est le match nul de (1-1), il faudra alors aller aux tirs au but, mais par contre le match nul de (2-2), fera le bonheur des Congolais.

V.Club et Mazembe dans le bon

Exemptée du premier tour de la Ligue de champions de la Caf, l'AS Vita Club qui a bien entamé avec une belle victoire 4-1 devant FC Bantu du Lesotho, dimanche 16 décembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, est presque dans l'autre bord. Pour qu'il soit renversé, V.Club devra perdre dimanche 23 décembre, au Setsoto Stadium, à Maseru par 0-3, ce qui n'est pas facile pour cette équipe qui garde encore presque son effectif avec qui, elle a joué la finale de la 15ème édition de la Coupe de la Confédération.

Pour sa part, le TP Mazembe Englébert n'aura besoin qu'un nul, à défaut d'une victoire, samedi au stade Levy Mwanawasa, à Ndola, en Zambie, contre Zesco United. Sa courte victoire mais précieuse (1-0), du match aller à Lubumbashi le place dans une position confortable.