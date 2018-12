Congo-Kinshasa: Kongo Central/MCSD - Roger Muaka reçoit une forte bénédiction des siens

Nama Tsanga, village de Tsanga Nord dans le secteur de NZOBE LUZI, Territoire de Tshela a constitué le dernier bastion du périple ayant conduit M. Roger Muaka Muaka, président national du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD) dans le Kongo Central profond.

En effet, du 13 au 17 décembre 2018, le président National du MCSD, en compagnie d'une forte délégation, a sillonné des villes et cités du Kongo Central, à savoir : Mbanza Ngungu, Boma, Lukula, Kangu, Tshela et, enfin, Nama Tsanga qui a vu ce tribun à la plèbe, lancé ses premiers pas sur cette terre des hommes. L'objectif est de présenter les candidats députés provinciaux et nationaux du MCSD, 5 au total, natifs de Tsanga Nord sur les trente-six (36) alignés dans le Kongo Central avec qui, Roger Muaka a lancé un mot d'ordre auprès de ses frères et sœurs, parents et grands-parents de voter pour eux, comme lui-même n'est pas candidat. Mais, également, de raviver davantage la flamme allumée au MCSD afin que ce parti politique du centre demeure toujours plus haut.

A Nama Tsanga, le président national du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie a eu droit à des honneurs dignes d'un prince. Ainsi, jeunes et vieux, prêtres et religieuses, Chefs coutumiers et notabilités de huit (8) groupements du secteur de NZOBE LUZI ont déversé leurs bénédictions sur cet homme avec un cœur plein de générosité et prêt à se sacrifier pour les autres. A l'instar de ce régime de noix palmiste que l'on coupe du haut d'un palmier et qui tombe nulle part ailleurs qu'à proximité de ses racines, Roger Muaka Muaka est résident à Kinshasa certes, mais, son cœur bat naturellement à Tsanga Nord où l'on a enterré son cordon ombilicale. Comme quoi, il se fait toujours de souci pour que les siens mènent eux-aussi une vie décente.

C'est pour cette raison que dans sa gibecière, il a apporté un cadeau important pour la fête de la nativité et des festivités de fin d'année. Il s'agit d'une cinquantaine des sacs de ciment en plus d'une enveloppe consistante pour la réhabilitation de la paroisse catholique de Kuimba et le couvert des Sœurs Servantes des Pauvres du Diocèse de Boma, des centaines de pièces wax distribués aux mamans veuves, des vareuses et ballons pour la relance des équipes de football des jeunes dans chaque groupement, un lot important de médicaments pour la réouverture du Centre médical de Nama Tsanga d'ici à deux mois, selon le mot d'ordre lancé par le président national. Comme ce poisson dans l'eau, Roger Muaka était dans une liesse indescriptible, ovationné par une marrée humaine. Ce fut un moment de retrouvailles puisqu'il a rendu visite aux vieillards chacun dans sa maison.

Un pont inauguré à Boma/Mbangu

La Ville de Boma, au quartier Mbangu Cinquantenaire a constitué la première étape des activités menées dans le Kongo Central. Partant, le patron du MCSD s'est fait l'honneur de couper le ruban symbolique du pont jeté sur la rivière Mbangu afin de donner à la population, l'accès au trafic. Une œuvre financée par le candidat MCSD n°70 à la députation provinciale, Alexis Kumbu Ki Muanda, ce pont est d'une grande utilité en ce qu'il va faciliter aux habitants du coin, abandonnés par l'autorité urbaine, à cesser de faire la traversée sur les eaux ou de payer quelques choses avant de piétiner la petite blanche érigée par des jeunes délinquants.

Une réunion de dynamisation du parti MCSD

Kangu et Tshela furent la deuxième étape de la tournée du premier d'entre les membres du directoire national du MCSD. A Kangu par exemple, le président national a fait visiter les membres de sa délégation, l'Institut de Kangu (IK) ex. ESEKA Ecole Secondaire de Kangu où il fit ses études secondaires. A Tshela par contre, il a eu droit au bain de foule accompagné d'un carnaval motorisé en son honneur.

Mais au-delà, le clou de son passage à Tshela était sanctionné par une réunion politique avec les cadres territoriaux en vue de donner des directives qui s'imposent pour la bonne marche du parti dans le territoire de Tshela.

Un florilège des témoignages à l'endroit de ce dernier ont été enregistrés. Tous ont reconnu en lui, un enfant docile qui a grandi dans le respect, non seulement des valeurs chrétiennes mais aussi, le respect de quiconque il rencontrait sur son parcours. L'idéologie et la vision du parti ont été prêchées sur place.

La cérémonie festive s'est clôturée tard dans la soirée, du samedi 17 décembre 2018, dans une ambiance électrique agrémentée par un groupe classique de Kintueni du Village.

Outre l'équipe fédérale du MCSD/Kongo Central à la tête de laquelle, Doucet Maphangala Mabiala, président fédéral, le président national s'est fait accompagné du président de l'Interfédéral Kinshasa, Révérend pasteur Dominique Mukanya, son Directeur de cabinet Serge Kabangu, le Porte-parole du parti Me Hippolyte Vasika et de tant d'autres hauts cadres du Directoire national.