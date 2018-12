Congo-Kinshasa: La campagne électorale se clôture aujourd'hui !

En définitive, Corneille Nangaa Yobeluo a confirmé devant la presse locale et internationale, le report des joutes électorales, la présidentielles couplée aux législatives nationales et provinciales, qui devraient à priori avoir lieu ce dimanche 23 décembre 2018, selon l'almanach qu'avait publié, auparavant, cet organe indépendant et habilité à organiser le scrutin en RDC.

Pour des diverses raisons notamment, logistiques et techniques, la centrale électorale congolaise ne sera plus en mesure de respecter sa propre date. Contrairement au prolongement du scrutin, les candidats Présidents et Députés, ne pourront plus continuer à faire leur campagne, puisque, à en croire Nangaa, le délai de fin de campagne prescrit jusqu'au vendredi 21 décembre 2018, demeure.

L'annonce n'a été faite le jeudi 20 décembre dernier, par Corneille Nangaa, devant les journalistes venus nombreux pour l'écouter, en marge d'un point de presse. Au sortir d'une assemblée plénière costaud avec les membres de la CENI, le Président de la CENI a laissé entendre qu'en dépit du report des élections au 30 décembre prochain, la CENI prévoit de clôturer la campagne électorale le vendredi 21 décembre 2018, à minuit, conformément au calendrier électoral.

L'adresse de Nangaa a, par la même occasion, mis un terme aux spéculations qui enflammaient la toile, en rapport avec le report sine die des joutes électorales. «La campagne électorale ainsi que toutes les autres activités vont se faire conformément au calendrier électoral. Seule la date a bougé de 7 jours. Mais, la campagne se clôture ce vendredi, 21 décembre», a précisé Corneille Nangaa.