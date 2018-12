Algérie: Gaïd Salah supervise l'exercice d'essai démonstratif des drones de reconnaissance à Hassi Bahbah

- Le général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, en visite de travail et d'inspection, jeudi, en 1ére Région militaire (RM), a qualifié d'"encourageants" les résultats préliminaires de l'exercice d'essai démonstratif des drones de reconnaissance, dont il a supervisé l'exécution, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"...Je considère les résultats préliminaires de cet exercice encourageants et en phase avec nos ambitions. De même, il doit être considéré comme une motivation pour la quête de plus de compétences et pour l'apprentissage de techniques nouvelles et l'emploi des expériences acquises, dont le fruit fera germer un nouveau départ pour le meilleur", a déclaré le général de corps d'Armée depuis la Base aérienne d'Aïn-Ouessara, à l'issue de l'exercice qui s'est déroulé au Polygone central de l'Air à Hassi Bahbah.

Dans une allocution suivie, via visioconférence, par l'ensemble des unités de la Région et prononcée devant les cadres et personnels, il a ajouté que qu'"il est du devoir de tous d'être conscients de l'ampleur des efforts que nous avons fournis ces dernières années, afin que les Forces aériennes parachèvent toutes ces étapes faisant d'elles une composante intrinsèque, puissante et développée de l'ANP, dont nous considérons l'enjeu de son développement, de sa modernisation et de son aboutissement aux finalités tracées, comme étant le défi que nous avons relevé, afin de parfaire son parcours réussi et de remporter ses objectifs escomptés", précise la même source.

"Aussi, la concrétisation de cet exercice des systèmes de drones, deuxième de son genre après celui exécuté fin octobre dernier, réitère l'importance majeure que confère le Haut Commandement de l'ANP à l'accompagnement efficient des grandes évolutions technologiques que connaît le domaine militaire, notamment en matière des drones qui constituent désormais l'un des outils de la technologie de pointe s'avérant efficace sur le terrain et dans les différentes actions, surtout le contrôle aérien permanent et la transmission en temps réel des données de reconnaissance", a-t-il poursuivi.

"D'autre part, cet exercice est considéré comme étant un véritable test sur le terrain du niveau de cohésion opérationnelle et d'interopérabilité entre les drones et les autres moyens qui accomplissent leurs missions en fonction des données exactes de reconnaissance qui leur sont parvenues", a encore noté Gaïd Salah, avant de considérer que "celui qui retracerait le parcours de développement de l'ANP, verra clairement tous les efforts fructueux et soutenus consentis en permanence, afin de faire aboutir nos Forces armées à ses objectifs de développement tracés".

"Nous œuvrons en permanence, avec la Volonté d'Allah Le Tout-Puissant, et grâce au soutien indéfectible et immuable du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, afin d'accomplir davantage de réalisations, dans ce domaine comme dans d'autres, qui cadrent parfaitement avec nos ambitions au sein de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, et qui visent essentiellement l'édification d'une Armée forte, moderne et développée, dont la pierre angulaire est la ressource humaine qualifiée, spécialisée et apte à assimiler les nouvelles techniques et les technologies de pointe, à la hauteur des défis accélérés à relever. Ce sont, donc, de grandes missions dont l'ANP est autant fière, qu'elle veille à leur parfait accomplissement", a encore discouru le vice-ministre de la Défense nationale.

"Ces nobles objectifs dont vous £uvrez à la réalisation sur le terrain, requièrent effectivement autant de persévérance pour les atteindre, et je salue l'ensemble du personnel pour leur participation efficiente pour faire aboutir cet exercice aérien, chacun dans son poste de responsabilité et dans la limite de ses compétences", a conclu Gaïd Salah, avant de "présenter ses vifs remerciements à tous les participants, toutes catégories confondues, qui ont fait montre, à travers cet exercice, du bon emploi de leurs aptitudes et leurs expériences en termes de maitrise des systèmes et des équipements modernes, entre autres les drones, et qui ont également contribué à confirmer clairement le haut niveau opérationnel atteint par nos Forces aériennes".

L'intervention du général de corps d'Armée a été suivie par celles des personnels et cadres ayant réitéré "leur capacité à maitriser les nouvelles technologies de pointe, afin de protéger leur pays contre tout éventuel danger".

Accueilli en compagnie du général-major Abdelhamid Ghriss, Secrétaire général du MDN et du Général-major, Hamid Boumaïza, Commandant des Forces aériennes, le général de corps d'Armée a écouté des exposés détaillés sur le déroulement de l'exercice et ses différentes étapes puis suivi les phases de son exécution, en commençant par une opération de reconnaissance aérienne et en aboutissant à l'exécution de tirs, a précisé le MDN.

Il est à souligner que ces drones construits localement par des ingénieurs, des techniciens et de cadres de l'ANP, portent respectivement les noms: Algérie 54 et Algérie 55, et ce, en référence à ces deux événements historiques phares de la Glorieuse Révolution de Libération, souligne la même source, notant, enfin, que "l'exécution de cet exercice démonstratif a pour objectif de tester les capacités opérationnelles de ces drones en matière de reconnaissance aérienne".