Algérie: Nouveaux logements - Prévoir des espaces verts en symbiose avec la nature environnante

- Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a souligné jeudi à Jijel la nécessité de prévoir des espaces verts sur les sites de nouveaux logements pour être en "symbiose avec la nature environnante".

Au second jour de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a particulièrement mis l'accent sur l'importance de la diffusion de la culture de préservation de l'environnement notamment parmi les enfants et les jeunes à travers leur association aux actions de reboisement.

M. Temmar a appelé à parachever "avant la fin du 3ème trimestre 2019" des travaux de réalisation des 2000 logements en location-vente (AADL). Selon les instructions du ministre, les projets de 400 unités pour chacune des deux communes de Tahir et El Aouana doivent être livrés "avril prochain", celui de 800 unités dans la ville de Jijel "en juillet 2019" et celui des 400 autres unités également retenus dans la commune de Jijel en "septembre 2019".

Lors de la pose de la première pierre du projet de 1.100 logements AADL dans la région de Chadia dans la commune de Kaous à réaliser en 28 mois, le ministre a insisté sur la réception des projets de logements de location-vente lancés dans "les proches délais et conformément au calendrier national établi".

Le ministre a également lancé les travaux d'un autre projet programmé en 27 mois de réalisation de 1.200 logements AADL au point kilométrique 5 dans la commune de Jijel. Il a exhorté à l'occasion les responsables de ces projets à "communiquer avec les souscripteurs, à les entendre et répondre à leurs préoccupations et leur apporter toutes les explications nécessaires à travers des rencontres régulières".

M. Temmar a assuré que la wilaya de Jijel a bénéficié d'un lot supplémentaire de 1.991 logements AADL pour répondre à la demande sur cette formule affirmant que leurs travaux débuteront l'année prochaine à "un rythme rapide contrairement aux précédents projets ayant accusé du retard notable".

Le ministre a inspecté à Kaous le projet de 100 logements publics locatifs (LPL) en voie d'être réceptionné et lui a donné le nom du chahid Boudréa Saïd avant de présider une cérémonie symbolique de remise d'une clé à une famille bénéficiaire.

Sur site, le ministre a exprimé sa satisfaction du travail accompli par les entreprises de réalisation locales notamment de jeunes appelant à les encourager et leur confier de nouveaux projets pour leur permettre de s'élargir et employer plus de main d'œuvre.

Au chef-lieu de wilaya, le ministre a inauguré le siège de la direction des équipements publics et de la direction de l'habitat et a inspecté le chantier de 214 logements promotionnels aidés à l'Est de la ville dont la réception est prévue "mars prochain".

Il a appelé à réserver les locaux de ces ensembles résidentiels aux structures administratives afin de rapprocher l'administration du citoyen et remettre le reste des locaux aux jeunes.

Le ministre qui a entamé sa visite à Jijel mercredi après-midi devra inspecter plusieurs projets et sites avant de présider à la salle de conférences de la cité administrative la cérémonie de remise des clés d'un important lot de logements de diverses formules.