Algérie: L'Association des Oulémas musulmans algériens pour un discours de modération

Alger — L'Association des Oulémas musulmans algériens, œuvre à la propagation d'un discours de modération et de tolérance et à la lutte contre l'extrémisme et la violence, a affirmé jeudi à Alger son président, Abderrazak Guessoum.

Intervenant lors des travaux de la 5ème Assemblée générale de l'Association des Oulémas musulmans algériens, M. Guessoum a indiqué que "l'Association emplit la scène par son discours de modération, dans les mosquées, les universités et les médias, véhicule un discours empreint de tolérance et d'ouverture sur l'Autre et lutte contre le fanatisme, l'extrémisme, la radicalisation et la violence sous toutes ses formes".

"Tout en étant loin de toute appartenance partisane ou politique, elle est omniprésente dans les questions nationales à travers la formulation de ses avis, la critique constructive pour le bien du pays et la dénonciation de la corruption", a-t-il soutenu.

Abordant le Tamazight, M. Guessoum a affirmé que "c'est l'une des composantes de l'identité et de la personnalité nationale", et qu'elle doit être à l'abri des tractations politiques pour laisser les académiciens la prendre en charge. Dans le même sens, il a proposé "son écriture en caractère arabe qui unifie tous les Algériens".

Au plan international, M. Guessoum a réitéré la solidarité de l'Association qu'il préside avec les causes arabes et islamiques, notamment les causes palestinienne et sahraouie ainsi qu'au peuple Rohingyas.

Les travaux de l'Assemblée se poursuivront vendredi pour élire un nouveau président de l'Association des Oulémas musulmans algériens et un bureau national.