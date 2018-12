Algérie: Hattab - "Il est temps d'investir dans les ressources humaines et les jeunes talents"

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab a estimé, jeudi, qu'il était temps d'investir dans la ressource humaine et les jeunes talents algériens qui se sont illustrés ces dernières années et de les accompagner dans leur parcours, car se sont l'avenir du sport algérien et de sa relance.

Lors d'une plénière au conseil de la Nation consacrée aux questions orales, M. Hattab s'est dit "complètement convaincu" que les jeunes potentialités qui se sont illustrés dans les compétitions régionales et internationales et obtenu des résultats très encourageants lors des derniers Jeux africains de la jeunesse d'Alger et Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires (Argentine) "peuvent briller davantage si l'environnement approprié et l'attention nécessaire leur sont assurés à travers la conjugaison des efforts de tous les acteurs du sport algérien, pouvoirs publics, cadres et clubs chacun à son niveau".

En réponse à la question d'un membre du conseil de la Nation sur la situation "déplorable" du sport algérien, en général et du football, en particulier, et les mesures prises pour lever les obstacles entravant sa relance et son développement, le ministre a indiqué que "les résultats réalisés dernièrement par les jeunes sportifs algériens sont de bon augure, rappelant que 583 médailles ont été remportées en 2018 dans différentes disciplines, dont 220 en or et 184 en argent. Il a ajouté que la deuxième place arrachée lors des Jeux africains de la jeunesse avec un total de 226 médailles, dont 71 en or ainsi que 5 en argent en Argentine (résultats historiques) confirment, encore une fois, l'efficience du travail de base accompli et la pertinence de la politique adoptée par les pouvoirs publics dans ce secteur sensible".

Evoquant les différentes et nombreuses infrastructures sportives réalisées à travers tout le territoire national ainsi que les 13 centres de formation sportive, le ministre a rappelé le soutien matériel et financier fourni aux clubs d'élite, ce qui traduit, a-t-il dit, "l'intérêt majeur que accordé au secteur de la Jeunesse et des sports par l'Etat qui œuvre, depuis l'indépendance, à asseoir une politique nationale de la Jeunesse et des sports, une politique qui a donné des résultats probants".

"Partant du constat que la civilisation des peuples se mesure, désormais, par leurs performances sportives et la dynamique de leurs potentialités juvéniles, la promotion de la jeunesse algérienne est un objectif suprême pour l'Etat qui n'hésitera point à lui apporter l'aide et l'assistance nécessaires", a soutenu le ministre, admettant, au même temps, l'existence de certains problèmes et lacunes qui pourraient être aplanés à travers la conjugaison des efforts de tous.

Pour traiter les problèmes dont souffre le secteur et réfléchir sérieusement aux moyens à même de lui assurer une gestion optimale à l'avenir, M. Hattab a annoncé l'organisation, janvier prochain, d'une rencontre nationale sur la situation générale du sport algérien avec tous les acteurs concernés.

"Nous devons avoir le courage pour parler des lacunes. L'espoir existe toujours et la politique adoptée pour le développement du sport est basée sur des fondements saines orientés vers l'investissement et la formation des jeunes", a-t-il souligné, ajoutant que "cette rencontre nationale nous permettra de faire l'état des lieux du secteur à l'échelle nationale et de présenter une approche sur l'avenir du sport à court et à long terme.